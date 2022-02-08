【上訴駁回】涉襲擊休班警判囚逾4月　美籍銀行律師上訴駁回續服刑

▲ 上訴人Samuel Phillip Bickett被駁回上訴。（資料圖片）

休班警於2019年12月初，在銅鑼灣港鐵站制服1名跳閘青年時，美籍銀行律師上前爭論期間涉襲擊休班警。案件經審訊後，美籍銀行律師被裁定罪成，判囚4個月2星期，早前向高院就定罪及刑期提出上訴。高院今（8日）駁回上訴，指上訴人理據不足，刑期並非過重，故上訴人須續服刑。

上訴人Samuel Phillip Bickett（36歲），早前經審訊後被裁定襲擊警務人員罪成，控罪指他於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員俞樹生。

高院法官杜麗冰今於判詞指，事發時正值香港社會動蕩時期，休班警員一但被認出為警員亦會被襲擊，因此休班警當時亦獲配備伸縮警棍，以確保安全。法官續指，裁判官有權考慮當時背景及他所看到的影片，以決定是否影響對事主之可信性。

上訴一方認為事主於案發時使用不恰當武力，並不屬於執行職務，以及未有及時出示委任證。法官則不同意說法，指當時事主已承認警員身分，而他當時被1名外籍男子襲擊，導致1名中國籍男子趁機逃走。上訴人當時用腳卻踢事主，並用身體壓著對方，事主所持之警棍險被奪去。

法官指出，事發於千鈞一髮的時刻，事主面對起哄群眾，以寡敵眾，幸好有巿民出手相助，而同袍亦及時到場，故事主踢向上訴人的腳及臀部亦可以被理解。

法官重申事發於香港最暴力的時刻，每天發生暴力事件，休班警若被認出亦會遇襲，因此本案事主作出之反應是自然及合適，考慮過所有上訴理據後，法官駁回定罪申請。

至於刑期方面，法官認為裁判官以4個月為量刑起點並非過重，法官亦注意到，執行職務的警員必須受到保護。本案事主為免警棍被搶奪，最終倒地及遭上訴人襲擊腹部，因此單看刑期並非過重，而加刑兩周亦非不恰當，故駁回刑期上訴申請。

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記者：林育慧