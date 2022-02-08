【全民造星IV】YoYo+超酸閨密檔拍廣告　李元元被媽媽爆超貪靚

▲ Yoyo及超酸一同拍廣告。

近期廣告界人氣王「BB界KOL」李元元（Lucy）近日與媽媽梁志瑩（Sophia）演出首飾廣告系列，現場大放笑彈，更被Sophia大爆超級貪靚！拍攝期間，當Sophia幫女兒戴上首飾時，Lucy即手舞足蹈興奮不已，急不及待向鏡頭擺出嘟嘴、單眼、扮兔仔等超萌甫士。

媽媽Sophia笑謂：「阿女好鍾意扮靚，成日玩化妝玩具、搽指甲油等，啱啱見到咁色彩繽紛嘅獨角獸頸鍊，對眼即刻發晒光，全程戴住仲唔捨得除！」

▲ Lucy母子合作。

至於再掀女團熱的《全民造星IV》當中的葛綽瑤（Yoyo）近日夥拍姜濤及陳卓賢主演新劇《季前賽》，日前再獲品牌睇中，跟一同殺入20強的陳昭煊（超酸）為全新推出的限量首飾影硬照；同屬Team A的兩人感情深厚，拍攝當日合拍地擺出優雅的舞姿及「心心」Pose。

▲ 充滿默契。

Yoyo說：「我平時都有買開手鍊，特別鍾意簡單小清新嘅款式，今次仲可以同超酸合作好開心，拍攝成日都笑唔停！」

一向穿搭行型格路線的超酸打趣道：「這系列有串飾象徵Roll Together，好啱做閨密頸鍊，我們一人一條就最好！」二人又盼稍後有更多合作機會。

▲ 真實情侶檔。

至於拍拖6年的Cherry及Kyle每日均形影不離，二人戴上「觸動愛」系列Sweet爆合照，並向大家分享愛情保鮮法，指一起久了也要記得拍拖放鬆一下，跟伴侶一起做無聊的事。

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