【奢華家品】ETRO夥拍Gucci旗下百年搪瓷品牌　推波希米亞風情家品系列

▲ ETRO最新的Boho Butterfly系列，找來有著「白色黃金」美譽的GINORI 1735代為生產。（圖片品牌提供）

每一個時裝品牌都有其獨門絕技，好等在競爭激烈的市場上屹立不倒，來自意大利的家族品牌ETRO也不例外，品牌憑著腰果花圖案由一間面料生產商衍生到成為跨國的時裝品牌，與此同時又發展家品系列，務求品牌的「忠粉」們24小時與腰果花生活在一起。

由Gimmo Etro創立於1968年的ETRO，今天由幾兄弟姊妹一起經營，弟弟Kean Etro負責男裝、妹妹Veronica Etro主理女裝，至於哥哥Jacopo Etro則管理品牌的配飾和家品系列， 除了在意大利銷情不俗外，在日本都有一大班支持者。

▲ ETRO最新的Boho Butterfly系列，找來有著「白色黃金」美譽的GINORI 1735代為生產。（圖片品牌提供）

不過，近年傳來品牌與LVMH旗下的私募基金L Catterton達成協議，將收購品牌60%的股份（品牌估值達5億歐元），雖然雙方均沒有承認與及對事件作出回應，但似乎LVMH有意將全球具潛力的高級時裝品牌盡收旗下卻是路人皆見的舉動。

至於說到ETRO家品系列，相比於同是來自意大利米蘭的Giorgio Armani或Versace，它的家品系列規模來得比較少，大型傢俬並不是品牌重點項目，反而集中火力於生活中更被廣泛應用的小型家品上，例如cushion、燈飾和餐具上，重點的設計當然是離不開品牌的招牌圖案-----腰果花，將這圖案散落在不同的產品上。

而在最新的Boho Butterfly系列中，在生產上則夥拍同是來自意大利的搪瓷品牌GINORI 1735，推出帶有滿布花卉、蝴蝶和顏色濃艷絢麗的腰果花圖案花瓶、托盤、碟、茶杯和咖啡套裝等。

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對於ETRO今次找來擁有286年歷史的GINORI 1735合作生產瓷具，可說是明智之舉，原因是GINORI 1735擁有「白色黃金」的美譽，雖然品牌於2008年宣布破產，但立即被Gucci看中收歸旗下。

時至今日，Gucci的搪瓷產品就交由GINORI 1735代為生產，在品質上找不到任何可供挑剔的地方，ETRO有著這個「白色黃金」支持，此舉絕對是有助提升家居系列形象和品質上的地位。

產品查詢：ETRO（2392 9696）、www.farfetch.com、www.harrods.com

記者：何偉雄