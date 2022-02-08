【大學研究】港大研發出VIA生物信息分析技術　助加快新冠病毒研究

▲ 港大生物醫學工程團隊開發嶄新生物信息分析技術。（港大提供）

科學家一直試圖拆解細胞中蕴含的大量生物訊息，期望預知癌症等疾病的形成、發展和治療預後情況等。香港大學團隊成功研發VIA生物信息分析技術，利用技術可加快及精準處理大量單細胞組學數據，從而了解和偵察細胞演變的軌跡；技術目前已經應用於新冠病毒研究，團隊期望技術可進一步幫助癌症及心臟病等疾病的精準治療。

領導團隊的港大工程學院電機電子工程系教授謝堅文表示，研究細胞的基因序列和相互關係、蛋白質成分和代謝物等的組學研究，涉及大量數據分析，例如要分析單細胞的型態特徵便涉及逾1000GB數據量，要拆解需要能處理龐大數據的精準運算方法；而目前各種具高精準度的「組學技術」，都無法處理超過數百萬個細胞的複雜單細胞組學數據，很多時也僅用來分析某一項特定的細胞特徵，難對細胞發展作全面的軌跡推斷。

謝堅文續指，團隊研發的VIA可以高效自動分類110萬細胞影像，同時大大縮減細胞集群分析所需的時間，由以往最快演算法所需的超過2小時，減至10分鐘，並透過技術獨特的「隨機漫步『步法』」精準及有效的識別生物演化的最佳軌跡；利用VIA同樣可以發現難以捉摸的細胞譜系及稀有細胞變異的情況，這些目前其他方法都難以做得到。

他舉例稱，VIA能推算出在骨髓造血過程中，細胞狀態的轉變，從而可預測像血癌等的病變及病情發展，為治療方案提供病理基礎。VIA又能把單個受精卵變成器官齊全新個體的過程展示出來，如可將小鼠胚胎不同器官形成的過程展示出來，當中需要精準處理的小鼠胚胎單細胞的基因表現數據達130萬。

謝堅文表示，團隊將VIA設定為開放使用的工具，目前在美國和國内已有科研團隊，把VIA相關工具應用於新冠病毒研究，包括推斷感染後免疫系統的反應、預測重症的發生，疫苗產生的抗體量和反應，以及對療程的反應等，免卻重複抽血檢查等常規程序，技術也令相關預測所需的時間由以往的半日加快至1小時內完成，有助加快及及處理更多患者。

研究團隊成員李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授何永基博士表示，期望技術可以進一步幫助不同疾病的精準治療，他舉例指，癌症腫瘤由很多不同的細胞，VIA技術處理大量單細胞數據分析的能力，有助幫助找出哪些細胞特別具攻擊性及容易擴散，並精準重組癌細胞的演化過程，從而協助精準照初適合的藥物和治療方法，期望技術可以在醫學層面由更多實際應用。團隊現時也與其他研究人員合作將VIA應用於跟蹤抗癌治療的效果，以及加速製藥行業的藥物研發過程等。

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記者：黃小冰