【買餸攻略】留家防疫買餸宜購耐放蔬果急凍食材　港女教路買足1星期量煮出10款餸

▲ 疫情下，精明港女教路買足1星期量煮出10款餸。

本港第五波疫情下，市民宜留家防疫，如需要外出買餸，最好一次過大手購買多天食材，減少外出次數。加上，現時蔬菜供應受影響致價格急升，大家購買食材時，宜選購耐放的蔬果，如椰菜、娃娃菜、番茄、薯仔、粟米、栗子、蘿蔔等，這類蔬果價格相對較少影響。早前，有位網民在網上分享疫下買餸及煮食心得，多選用耐放食材，菜式亦豐富，獲一眾網民讚好。

每次購入一星期食材

有女網民曾在facebook群組「今晚煮乜好」發帖，分享自己在疫情下宜減少外出，去買餸時會盡量購入一星期需要的食材。從她分享圖片所見，食材種類繁多，包括冬瓜、番茄、洋蔥、薯仔、金菇、豆腐、雞蛋、急凍帶子、雞件、雞腳、急凍黃花魚、日式咖哩磚、牛奶等，還有雪糕及薯片等小食。

圖中是2人份量，她分享買餸貼士是事前構思好菜單，因為「唔想買咗浪費，所以諗定煮咩先買」，她想到1星期至少有10道不同款式餸菜，湯足夠兩人飲3日。她指出菜單是普通家常餸，不難烹調。

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10道家常餸菜

菜單包括︰番茄薯仔洋蔥雞腳豬骨湯、咖哩薯仔雞翼、汁封黃花魚、栗子炆黃雞、金菇醬煮豆腐、帶子仔炒蛋、瑤柱煮節瓜、粟米魚塊、冬瓜炆排骨和番茄煮蛋。

她分享了部分菜式的烹調製法。汁封黃花魚方面，先處理好急凍黃花魚，用剪刀剪開魚肚，取出內臟再用水沖乾淨，再用刀仔刮乾淨魚鱗。製法是用薑煎香魚，然後用豉油和糖煮汁，加粟粉水埋芡。

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金菇醬煮豆腐方面，將豆腐用油半煎炸，金菇用蠔油糖煮汁，粟米埋芡淋上豆腐面即可；帶子仔炒蛋用急凍帶子仔，用薑煎香，加2至3隻蛋炒即成。

此外，她分享可用現成醬料，如咖哩薯仔雞翼，不少家庭有急凍雞翼，加薯仔咖哩磚即可輕鬆煮出咖哩雞翼。

網民支持減外出避疫

有關帖文大獲網民好評，不少港媽港妻大讚，表示師奶不易做，指網民分享很有用。留言包括︰「我去街市就頭暈，買一個星期餸都唔知要買乜好」、「我一家4口，仲要2個人帶飯，冇法子買一星期嘅嘢，最多3日， 否則雪櫃放唔晒」等。

此外，另有網民建議可以考慮買椰菜、旺菜、銀絲白菜，這類蔬菜可以放較耐而不易變壞。許多網民響應為人為己，盡量減少外出次數。

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責任編輯：王明芳