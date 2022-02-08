【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥

▲ 小六男童戒煎炸食物，改吃清蒸水煮餐，結果因為飲食錯誤一年增重至176磅。

表面清淡的飲食不一定健康，台灣一名小六男童因過重而刻意改變飲食習慣來減磅，結果減肥不成功，卻愈來愈胖，最後更患上中度脂肪肝。而男童經醫生診斷提點，才發現原來與其飲食習慣出錯有關。

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台灣腎臟科醫生洪永祥在台灣電視節目《醫師好辣》分享一宗病例，一名小六男生及母親誤以為戒掉煎炸食物，改為吃清蒸水煮食物，就可改善體重問題，結果體重卻由原本70公斤（154磅）飆升到80公斤（176磅），甚至患上中度脂肪肝。

據了解，男孩的清蒸水煮餐單包括水餃、湯包、水煎包，有時一餐可進食20隻水餃；同時還會搭配酸辣湯一起食用。這些食物表面清淡，但實際上都是澱粉及五花肉性質，相當油膩；搭配酸辣湯一類勾芡物更是令熱量飆升。

非酒精性脂肪肝由攝取過多熱量引起

洪永祥指出，男童首要應將原本飲食習慣改掉，增加攝取富含膳食纖維的蔬果，增加飽足感的同時也將體內油脂包覆排走，有助減重。而亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科主治醫師陳德慶則稱，脂肪肝有分為酒精性及非酒精性，男童個案屬於後者，因攝取過多熱量而導致；不良飲食習慣令多餘的熱量轉換為脂肪，囤積在肝臟周圍引起發炎及肝細胞破壞，引致疾病。

醫師們提醒，就算瘦削人士也有可能患脂肪肝，僅減少攝取油脂而不控制飲食總熱量，不等於可減少體內脂肪，避免脂肪肝。尤其現代人愛喝珍珠奶茶等高糖製品，都會更容易引致脂肪肝。同時，因脂肪肝是慢性疾病，不檢查難以發現，因此醫師們建議9歲以上過重兒童應定期進行脂肪肝篩檢，以及有效地進行體重控制等改善手段，避免情況惡化。

而事例中的男童在聽取建議後，在半年內成功減重20公斤（44磅），大大改善了病情。因此，大家應養成良好生活習慣，多進食天然健康食物、避免長期攝取高油分及糖分，同時多運動，以有效減低罹患疾病的風險。

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責任編輯：張沛