【北京冬奧】羽生結弦出戰冬奧力爭三連霸　慈母親製比賽服成就日本滑冰王子

▲ 日本滑冰王子羽生結弦出戰北京冬奧，全力爭取三連霸。

花式溜冰是北京冬奧焦點項目之一，今日早上（8日）展開男子單人滑賽事，有「日本滑冰王子」之稱的羽生結弦全力爭取三連霸。羽生結弦自小接觸滑冰，獲父母悉心栽培，加上個人刻苦訓練，逐步登上國際頒獎台，成就體壇上的輝煌成績。

綜合媒體報道，日本國寶級運動員羽生結弦在2018年平昌冬奧，以總成績317.85分衛冕男子單人滑金牌，是66年以來的第一人。這次北京冬奧他會挑戰4A難度（四周半跳），希望能再次奪冠，達成三連霸。不過，羽生結弦今日出場失手，四周跳變成只得一周，僅得95.15分，排名第8。反觀對手，22歲的美籍華裔耶魯大學生陳巍獲113.97分，排在首位，令羽生結弦三連霸現變數。

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來自宮城縣仙台市的羽生結弦現年27歲，爸爸羽生秀利任職校長，媽媽由美則是一位家庭主婦，家裡還有一個比他年長4歲的姊姊。當年8歲的姊姊去學滑冰，4歲的羽生結弦因此開始接觸滑冰，亦漸漸對這項運動產生興趣。他小四時首次參加全國比賽即奪得冠軍，11歲已立志要成為奧運冠軍。

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媽媽是最強後盾

練習滑冰的過程中艱苦疲累，羽生結弦曾想過放棄，最終還是選擇堅持下去。媽媽可說是羽生結弦最強的後盾，由於經費關係，由他年紀小小參加比賽，直到參加成年組賽事初期，他的比賽服裝都是出自媽媽之手。雖然媽媽沒學過裁縫，但為了兒子，她決心由紙樣開始學習做衫，只為親手製作兒子的比賽服裝。

媽媽從不缺席羽生結弦的每一場比賽，從他高中起到世界各地比賽，到在加拿大接受訓練，媽媽都一直陪伴在他身邊。為免外國多肉類的飲食令兒子難以消化，媽媽在外國盡可能準備日本料理，讓他的身體保持最佳狀態。羽生結弦對於媽媽的支持亦心存感謝，他曾接受日本媒體訪問，透露沒有媽媽的陪伴，他不可能達成今天的夢想。

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校長爸爸鼓勵求學

至於校長爸爸在羽生結弦童年時仍是教師，爸爸喜歡棒球運動，更是學校的棒球隊顧問，但他對子女學滑冰抱持開放態度，沒有強迫兒子一定要學棒球。爸爸在學業上也給予羽生結弦不少啟發，支持兒子滑冰之餘，也希望他有一定的知識水平，鼓勵兒子求學。事實上羽生結弦確實用功好學，經過統考入讀日本著名的早稻田大學，而非以體育尖子的身份升大學。

才德兼備歸功父母教養

從羽生結弦日常待人接物的方式，可見父母對他的良好教養，不但成就了這位日本滑冰王子，也是一位才德兼備的君子。其中一件經典事發生於2018年平昌冬奧，當時同屬日本隊代表、羽生結弦的小師弟宇野昌磨接受傳媒訪問，羽生結弦為免搶師弟風頭，而在背後跪地爬行，慢慢通過訪問場地。日本傳媒大讚羽生結弦有風度，是「絕對王者」，乃紳士及有教養的表現。

此外，2011年3月11日、日本東北大地震中，羽生結弦的出生地是其中一個受災嚴重的地區。他在2012年出版的第一本自傳中透露，當時正於距離震央不遠的滑冰場進行訓練，甚至來不及換鞋，要穿著一雙滑冰鞋逃生。面對殘破的家鄉、半毀的練習場地，他一度想放棄運動生涯，但轉念覺得自己努力向上，或許可以為別人帶來勇氣。當年僅17歲的他曾一年內接下逾60場商業演出，並發行個人寫真，將所有收入捐贈給家鄉賑災和冰場重建。

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責任編輯︰王明芳