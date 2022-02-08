【新品速報】TUMI推Alpha Bravo系列　20多個單品以軍用級降落傘面料展軍事風

▲ 韓藉英超足球名將孫興慜。（圖片由TUMI提供）

旅行及生活時尚品牌TUMI推出Alpha Bravo系列，將於2022春季面世，一共20多個單品，另外更加有別注版，並以軍用級降落傘面料為靈感，進一步展現產品的軍事風格設計 ！TUMI亦打造《Life in Forward Motion》宣傳短片系列，慶祝推出Alpha Bravo系列，邀請多位來自多個界別的人士演繹多款設計。

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TUMI指全新Alpha Bravo系列秉承可持續理念，系列中20多款全新設計的單肩背囊、雙肩背囊、多用途胸包、公事包、旅行袋及斜揹袋等，部分設計並推出季度限定色調。

選取以軍用級降落傘面料為靈感的耐用尼龍材料打造而成，進一步展現產品的軍事風格設計。TUMI表示全新系列更廣泛實踐可持續性，因為部分的主體面料以至內籠襯裡都有使用回收物料，更提高設計品質之餘，更可提升其耐用性。

今季TUMI全新推出予TUMI+旅行配件系列，配件讓用家可以根據個人需求隨心配搭，以打造專屬個人的袋款款式，不但能配搭Alpha Bravo系列，更能配合攀山繩、G形鉤和登山扣等使用，形成高性能個性化系統，助用家更輕鬆應對日常生活。

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TUMI指最近推出的19 Degree鈦金屬行李箱系列和19 Degree鋁合金可擴展行李箱系列，是品牌的新里程碑，19 Degree鈦金屬行李箱系列結實耐用，而可擴展的19 Degree鋁合金旅行箱靈活耐用，可在旅途中提供靈活的承載力。

兩款行李箱系列均有可隨身攜帶的手提箱尺寸，2022春季的19 Degree鋁合金行李箱系列推出季度限定紋理胭脂紅配色，而秉承具可持續概念設計的19 Degree聚碳酸酯行李箱系列今季也以鮮豔活力配色回歸，其外殼及內襯裡均由回收材料製成。

另外Misty旅行袋和Fern索繩背包兩款袋款，可經調整形態來收納瑜伽墊，方便用家從職場辦公室至瑜珈鍛鍊之間轉換，有多變的用法。

TUMI表示為配合新一代Alpha Bravo系列面世，TUMI誠意邀得4位來自不同界別的人士組成「TUMI Crew」製作4部短片。題為《Life in Forward Motion》的宣傳短片系列由紀錄片攝影師Autobahn及Andy Madeleine掌鏡，並橫跨美國紐約和英國倫敦兩地拍攝，真實描繪4位主角展示Alpha Bravo單品的穿搭。

▲ 英國賽車手兼電競愛好者諾里斯（Lando Norris）。（圖片由TUMI提供）

首部短片於1月11日上線，主角為22歲F1英國賽車手兼電競愛好者諾里斯（Lando Norris），7歲開始展開他的賽車手生涯，更成為予14歲最年輕的世界卡丁車錦標賽冠軍得主，贏得多項賽事。他則演繹了Navigation雙肩背囊、Mason旅行袋及Classified 腰包。

第二部短片主角為韓藉英超足球名將孫興慜，將於2022年1月27日推出。短片呈現Alpha Bravo系列的Logistics和 Navigation雙肩背囊及Liaison單肩袋。而孫興慜現時效力英格蘭超級足球聯賽球隊熱刺，並為韓國國家足球隊隊長。2亦是英超史上入球最多的亞洲球員，曾六度獲選最佳亞洲足球員，人氣高企。

第三部短片主角為美國演員、歌手及作曲家安東尼拉莫斯（Anthony Ramos），將於2022年2月7日推出。短片將見安東尼拉莫斯演繹Recruit胸掛包、Ally雙肩背囊及Transport隨身袋。安東尼拉莫斯曾於格林美獎、金球獎及艾美獎獲多項提名，是一位傑出的敍事者、創作者和夢想家，更曾多次登上《The Hollywood Reporter》及《時代》雜誌封面。

第四部短片主角為美國新晉唱作歌手Gracie Abrams，將於2022年3月8日發布，片中呈現Gracie演繹Platoon單肩背囊、Junior 斜揹袋及 Search 雙肩背囊。Gracie獲英國《Vogue》譽為七位人氣女音樂家之一，更獲Pigeons & Planes、Fader 及i-D等品味平台評為值得關注的藝術家。2022年初Gracie Abrams更將踏上個人首次北美及歐洲巡演。

除了宣傳短片系列之外，TUMI指將於全球多地設立體驗式Pop Up，在展覽中讓用家親身感受Alpha Bravo的魅力，展出TUMI Crew的隨身物件，首個Alpha Bravo Pop Up將於2022年2月8日至14日在阿聯酋迪拜購物中心登場。

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記者：蕭雅文