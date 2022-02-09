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【食用安全】1個高脂煲仔飯＝1000卡　營養師教食得健康：薑蔥田雞較低脂

保健美顏 17:04 2022/02/09

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營養師指，1個高脂煲仔飯可高達1000卡。

天氣寒冷，不少人也會吃煲仔飯暖身，但一個高脂煲仔飯可逾1000卡，隨時熱量「爆煲」！Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）在其facebook專頁列出9款常見煲仔飯的卡路里，以及進食注意事項，教大家吃得健康些。

最新影片推介：

Hayley表示，煲仔飯使用白米，屬於極高GI（升糖指數）食物，再加豉油爆香，豉油含糖分及油分，減肥、高血壓人士要特別小心。其中，廣受大眾歡迎的鳳爪排骨煲仔飯，當排骨與米飯一起烹煮時，肉的飽和脂肪、膽固醇會滲入米飯中。

9款煲仔飯的熱量

Hayley列出9款常見煲仔飯的熱量（以一煲計算），提醒大家若想吃得健康，就要慎選配料。

Hayley列出9款煲仔飯的卡路里（facebook：Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」）

上述煲仔飯中，以鳳爪排骨煲仔飯最高脂高卡，達1250kcal。第二高卡的是臘味煲仔飯，達1230 kcal，而且高鈉、多油。第三是鹹魚肉餅飯，達1200kcal，因含有肥豬肉。

另要留意的是，豉椒白鱔煲仔飯因白膳脂肪較高，熱量達920kcal。北菇滑雞煲仔飯雖然熱量不算低，達970kcal，但菇含有豐富纖維。

熱量相對較低的則為蒜蓉黃鱔煲仔飯、薑蔥田雞煲仔飯，分別為720kcal、710kcal，後者亦較低脂。

揀煲仔飯配料貼士

Hayley指出，吃煲仔飯要留意以下幾點：

  • 臘腸：1條熱量為235kcal，脂肪高達4茶匙，吃一條即等於多吃了一碗飯。
  • 豉油：豉油含有大量鹽、糖、油，故加1至2茶匙就足夠。
  • 飯焦：飯焦香口，但致癌程度高且吸油，不宜吃過量。
  • 蔬菜：煲仔飯配料通常缺乏蔬菜，建議添加一份烚菜，以增加纖維攝取量。

內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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