【食品供應】政府：蔬菜貨量稍有增加　跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應則大致穩定

▲ 政府指接駁場已於昨晚回復運作，相信食品供應逐步回復正常。（資料圖片）

本港疫情越趨嚴峻，接連有跨境司機確診，連帶影響蔬菜價格，菜價不斷飈升。政府發言人今日（8日）表示，跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應大致穩定，進出口鮮活食品的跨境貨車流量亦已逐步回復正常，就蔬菜供應方面，昨晚抵達批發市場的蔬菜供應約為前一天的三分之一，今早再有個別貨車陸續抵達批發市場，令貨量稍有增加；而且據悉不少跨境貨車今早已北上取貨，相信供應可迅速回升。

政府發言人指，據內地相關部門通報，一名預備返港和一名入境內地閉環的跨境貨車司機昨日（7日）在內地進行的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。由於該兩名司機曾到訪的地方須進行流行病學調查溯源及消毒，以致北上和南下主要運送蔬菜的跨境貨車司機一度須在接駁場停留，待防控工作完成後才可通行。

接駁場已於昨晚約9時回復正常運作，讓車輛過境，而粵港關口單位亦延長了關口的開放時間，盡量讓車輛通過，不少北上取貨的跨境貨車選擇暫時回港。關口運作今日早上一切如常，進出口鮮活食品跨境貨車的流量亦已逐步回復正常。雖然今早供貨量因昨日的事件而下降，但據悉不少跨境貨車今早已北上取貨，相信供應可迅速回升。

就蔬菜供應方面，昨晚抵達批發市場的蔬菜供應約為前一天的三分之一，今早再有個別貨車陸續抵達批發市場，令貨量稍有增加。至於跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應則大致穩定。

食物及衞生局會繼續與相關政策局及部門和業界保持緊密溝通，密切留意食品供應情況，並會與內地相關部委緊密聯繫，完善鮮活食品的運輸和供應。

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責任編輯：李榮忠