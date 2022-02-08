【2022情人節】蘭桂坊3日式餐廳推情人節套餐　送護膚品牌Evolcare指定護膚禮品

▲ fumi套餐菜式包括：軟殻蟹沙律配甜辣椒沙律汁；北海道產海膽、北海道牡丹蝦、油甘魚及北海道元貝刺身；龍蝦北海燒；宮崎和牛壽喜燒關東風；香蔥碎吞拿魚腩丼等。（餐廳提供）

情人節快到，蘭桂坊餐娛概念旗下的日式餐廳推出多款溫馨滋味的情人節美饌，分別有FUMI、Kyoto Joe及Tokio Joe。並凡於2月13日星期日享用情人節早午餐；或是在2月14日星期一享用情人節套餐堂食的顧客，每兩位顧客均可免費獲贈護膚品牌Evolcare指定護膚禮品套裝乙套（價值$210），數量有限，送完即止。

1.FUMI

情人節滋味蟹宴早午放題

精選時令優質食材，如北海道鱈場蟹腳、宮崎燒物、壽司卷物、多款新鮮刺身等。情人節滋味蟹宴早午放題將於2月12日及2月13日提供，首輪入座時間為中午12時至下午3時；次輪入座時間為下午3時15分至晚上6時，成人每位$588及3歲至11歲的小童每位$288；如有興趣加配無限暢飲，每位只需加配$208起，便可享無限量暢飲各款清酒、汽泡酒及啤酒，以上均需加一服務費。

六道菜情人節早晚精選套餐

此精選套餐只於2月14日星期一提供，中午12時至晚上6時供應，六道菜情人節套餐則兩位用$1,280，另加一服務費。菜式包括：軟殻蟹沙律配甜辣椒沙律汁；北海道產海膽、北海道牡丹蝦、油甘魚及北海道元貝刺身；龍蝦北海燒；宮崎和牛壽喜燒關東風；香蔥碎吞拿魚腩丼等。

（FUMI：加州大廈6樓、2328 3302）

▲ Kyoto Joe和牛滋味自助早午餐。（餐廳提供）

2.Kyoto Joe

七道菜情人節精選套餐

此精選套餐於2月14日星期一提供，中午12時至晚上6時供應，七道菜情人節套餐兩位用$1,960另加一服務費。包括磯煮鮑魚伴三文魚籽；櫻花蝦配蟹肉沙律；牡丹蝦、金槍魚腩、鰤魚及三文魚拌黑魚子刺身盛合；燒北海道鱈場蟹腳配露荀；仙台和牛西冷薄片配芥末醬等。

情人節和牛滋味自助早午餐

於2月12日及2月13日提供，多達25款食物款式，包括自助日式前菜、沙律、刺身及即製卷物；無限量供應的爐端燒及炸物；還可任選一款即製主菜，有A4 佐賀和牛肉西冷陶板燒；龍蝦、帆立貝火鍋；銀雪魚西京燒及鰻魚炒飯；還可享用精選甜品拼盤。首輪入座時間為中午12時至下午3時；次輪入座時間為下午3時15分至晚上6時，成人每位$548及身高80厘米至120厘米的小童每位$288；如有興趣加配無限暢飲，每位只需加配$178起，便可享無限量暢飲各款氣泡酒、清酒、啤酒及汽水，以上均需加一服務費。

（Kyoto Joe：加州大廈23樓、2804 6800）

▲ Tokio Joe八道菜情人節精選套餐（餐廳提供）

3.Tokio Joe

八道菜情人節精選套餐

套餐包括鱈魚白子天婦羅、蟹腳及生蠔；拖羅、赤身吞拿魚、炙燒金目鯛及鱈魚白子刺身；生菜包碎吞拿魚配蛋黃醬；是日壽司5款；海鮮雜菜土瓶蒸；海膽及比目魚天婦羅；蒜片和牛卷；及炸香蕉配士多啤梨醬等。於2月14日星期一提供，中午12時至晚上6時供應，八道菜情人節套餐兩位用$2,400另加一服務費。

情人節「鰤魚」節日早午餐

鰤魚是頂級美食，鰤魚肉質甜美且脂膏豐腴，是情人節“鰤魚”節日早午餐美食亮點，情人節“鰤魚”節日早午餐將於2月12日及2月13日提供。首輪入座時間為中午12時至下午3時；次輪入座時間為下午3時15分至晚上6時，兩位起成人每位$580及3歲至11歲的小童每位$320，而且每兩位客人可享山葵蛋黃醬焗生蠔乙隻；如有興趣加配無限暢飲，每位只需加配$238，便可享無限量暢飲各款清酒、餐酒及啤酒以上均需加一服務費。

（Tokio Joe：蘭桂坊16號、2804 6800）

▲ 贈品（餐廳提供）

備註：以上3間餐廳的情人節套餐還可選外賣自取或是自費送貨服務，外賣套餐於2月12日至2月15日提供，至少需提前2小時訂購，詳情預訂可連結瀏覽。

記者：郭秀芳