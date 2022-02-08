【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥今日（8日）下午交代最新防疫措施。（陳靜儀攝）

本港疫情嚴峻，消息指今日再增加625宗確診個案，初步確診逾400宗，再創兩年多疫情新高。行政長官林鄭月娥今日（8日）下午交代最新防疫措施。

【16:10】

林鄭月娥指，已向內地購買百萬計的自我快速抗原檢測包。

被問及未打針被解僱人士可否申請針對短期或臨時失業人士提供的一次性1萬元支援，她表示，任何政府公帑查核都要小心，但今次是破格，不會計較申請人「手停口停」的背後原因。

【16:00】

林鄭月娥指，疫苗通行證生效後，公職人員會到超市、商場等處所抽查，若市民未使用安心出行，人員再進行執法行動。

【15:53】

林鄭月娥總結，2年來抗疫工作持久，現時是最危險最嚴峻時候，且個案分佈廣泛。政府與抗疫團隊會全力以赴，她懇請市民配合，包括大幅減少出外，讓當局有時間及空間通過疫苗通行證，提升疫苗接種率，保持醫療系統不崩潰。

【15:50】

政府將首次計劃針對短期或臨時失業人士提供一次性1萬元支援。

【15:45】

第六輪防疫抗疫基金將要求撥款260億元，涵蓋40多項措施。詳情將於稍後公布，已與財務委員會達成共識，料將於下周二舉行會議。詳情即看：【下一頁】

第六輪防疫抗疫基金會涵蓋受防疫措施須關閉處所，金額會比第五輪多。第六輪盡可能照顧非直接受影響行，包括載客運輸業、洗衣業、洗碗業等。

【15:43】

如僱員沒疫苗通行證而無法上班，將不構成不合理解僱。如僱員因檢疫被解僱，會構成不合理解僱。詳情即看：【下一頁】

【15:40】

政府將以行政手段引入疫苗通行證，包括學校、大學、日間中心、公營機構寫字樓等。

此外會收緊限聚令，由4人收緊至2人。而限聚令將適用於私人處所，禁止2個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會。定額罰款由5,000元上升至1萬元。詳情即看：【下一頁】

【15:30】

林鄭月娥表示，行政會議通過《預防及控制疾病條例599章》修訂，擴大受599F章規定的表列處所，加入6項處所，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋。宗教處所及髮型屋將關閉至2月24日凌晨。亦會研究將交通工具納入疫苗通行證。詳情即看：【下一頁】

所有人士進入受限處所須使用安心出行及提供疫苗接種紀錄。安心出行加入新功能，可檢視疫苗接種紀錄。

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記者：黃穎津