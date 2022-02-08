【疫情嚴峻】新增625宗確診創新高　約19個群組逾10人跨家庭聚集【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳靜儀攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。

今日（8日）新增625宗確診個案，再創爆疫以來單日新高，大部分個案為本地病例。部分個案涉及Omicron變種病毒，15宗懷疑涉及Delta個案。現時累計共有898宗未找到感染源頭。張竹君指，本地個案中，至少有19個大型群組有超過10人聚集，最大群組有47人，總共涉及367人。詳情即看：【下一頁】

【17:45】

林文健表示，「居安抗疫計劃」現涉17個住戶，分布在11個不同行政區域。今晚會公布受影響大廈名單。

【17:40】

陳松青表示，就疫苗通行證，如有個別人士必須要通過受限處所，如通過商場才回到住所或工作地點，可視作合理辯解。但他強調，處於疫苗通行證轄下商場的公司，其員工必須符合疫苗接種要求。當局會視乎個案情況，執法會有彈性。

【17:25】

陳松青表示，就禁止跨家庭聚會，現時規例無提供任何可進入私人場所的條款，當局不會主動執法，但如當局知道有違例情況，會按條例嚴正執法。

【17:15】

張竹君指，有安老院舍再出現爆發。詳情即看：【下一頁】

此外，富昌邨富悅樓需要撤離。詳情即看：【下一頁】

【17:00】

李立業表示，現有1,853人留醫，另有多名公立醫院醫護確診或初確。詳情即看：【下一頁】

【16:50】

林文健表示，過去2星期，共錄得2,628宗確診，累計無源頭個案898宗，其中85%為Omicron，5.8%為DELTA，確認有垂直、橫向傳播大廈有33幢，3間院舍出現爆發，情況令人擔心。

「居安抗疫計劃」今日啟動，已向38位人士發出家居檢疫令，4天的檢疫令中有19人，有19位人士需要居家檢疫14天。

林文健呼籲，家中接受檢疫人士，希望親友能幫忙提供三餐等物資，不要有面對面接觸，物品可以放在門外，物業管理界別人士可協助正在接受家居檢疫人士。

【16:45】

陳松青表示，在開始實施疫苗通行證的第一階段，12歲或以上人士進入疫苗通行證處所，最少須接種一劑疫苗。

在第二階段，即由4月底起，要求所有18歲以上人士最少接種2劑疫苗；12至17歲人士，須接種最少一劑疫苗。

在最後階段，由6月底開始，所有18歲以上接種第2劑疫苗超過9個月者，必須接種第3劑疫苗，未滿9個月人士，須在9個月限期前接種，12至17歲人士接種疫苗超過9個月，亦須在6個月內接種第2劑。12歲以下人士，因才開始接種計劃，疫苗通行證暫時不適用於他們。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

陳松青表示，為加強疫情防控，政府修訂預防及控制疾病規例，將商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。

政府同時收緊社交距離措施，收緊至2人限聚令，其限聚令亦會擴至私人處所，禁止2個家庭在私人地方進行跨家庭聚會。照顧者則不在此限制。

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記者：黃穎津