【一夜夫妻120蚊】莫家淦為慳錢入廚煮到喊　素人夫婦覓得42蚊買兩大個飯盒

▲ 莫家淦夫婦拍攝真人騷節目《一夜夫妻120蚊》。

TVB原創真人騷《一夜夫妻120蚊》第11集日前上架，今集找來藝人莫家淦夫妻與市場策劃公司老闆夫婦以低於$120的成本度過一天，不但為「搵食」而花了不少時間，更考驗兩藝夫妻的腳骨力，在慳錢之外更有不少額外收穫。

面對第一天的午餐挑戰，莫家淦幾經辛苦，走勻黃埔終於找到兩個符合價錢要求的午餐選擇，一個是12元一碟的豉油皇炒麵，一個是10元兩個菜肉包，最後他選擇了後者，因為他自稱對吃的要求很簡單，除了快靚正，就是要有菜有肉有澱粉質，所以決定吃包。

▲ 莫家淦為慳錢，以菜肉包當午餐。

廚房新丁莫家淦

至於晚餐，莫氏夫婦打算在家炮製，當莫家淦放工回家時，老婆正在準備是日晚餐，他雖曾請纓幫助切洋蔥，但首次切洋蔥的他嚐到流淚滋味，更被老婆Kenix嫌棄動作太危險，最後還是由Kenix自行處理。

最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪

後來兒子午睡醒來找媽媽，更要抱著孩子完成餘下步驟，莫家淦也無從幫手，只能發揮其從旁監察的強項。

事後他向大仔誇口說自己與媽媽一同完成晚餐，但被誠實的大仔一語道破，說只看到爸爸站在媽媽身後說話，更將對爸爸的評分調低，令莫家淦哭笑不得。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 一家大細開飯啦，

▲ 大仔踢爆莫家淦講大聲話。

忙碌夫妻為拍攝有飯食

另一邊廂，日常工作忙碌，食無定時的素人夫妻Bonnie與Alex，則因為拍攝節目而得到一天準時吃足三餐的機會，不過繁忙的二人這天就花了不少時間在街上遊走搵食。

對吃甚有要求的Bonnie為了午餐，就走勻整個九龍城，天真的她還閃過買壽司的念頭，但幸運地最後找到心愛的盅頭飯，只需42元便買到兩個飯盒，更沾沾自喜地向老公Alex炫耀。

至黃昏時，二人有了午餐的經驗，誓要找到更抵又美味的晚餐，最後從天光走到天黑，由鰂魚涌行至北角，終於買到Bonnie喜愛的粢飯與Alex堅持的兩餸飯，安全達成120元過一天的目標。