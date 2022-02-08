【靚太安樂窩】新婚夫婦購長沙灣開放式單位　玻璃房間隔打造田園風味小窩居

▲ 男女屋主喜歡田園風味設計，利用玻璃屋分隔區域。

不足300呎的細小窩居，想各自的擁有獨立空間？一對新婚夫婦遇上價錢心儀的287呎單位，二人決定買下長沙灣的開放式小窩居，再打造成獨有的歐式田園風味（farmhouse Style）。

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新婚夫婦男户主Jayson及女户主Jo，二人一直未有計劃買樓，直到有價錢吸引的單位，便開始有置業的念頭，再透過參觀不同的示範單位，最後決定花500多萬買入鄰近雙方父母的長沙灣私樓自住。

男女屋主既希望有各自獨立的空間，又想增加屋內的空間和通透感，因此設計公司就構思間一間玻璃房，分開廳、廚房及睡房三個區域，在客廳都可以望入睡房，再把單位設計成Jayson及Jo喜歡的舒適歐洲farmhouse style。

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單位為開放式小型單位「營造空間感同時容納有一定尺寸的傢俬成了重要考慮，每一cm都十分重要」，因此設計公司需要考慮到空間感及實用性，平均劃分出每個空間，同時加入鏡面及裝飾櫃，將整體空間的視覺深度提高。

為了活用空間，睡房和廚房之間加設儲物櫃及工作枱面增加備餐空間，為方便出門前讓屋主打扮，亦加設了高身的全身鏡。玄關通道一邊則造玻璃吊櫃及在其下留中空，另一邊加設兩塊由頂到地的大鏡，增加了整個玄關的明亮度和空間感。

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客廳亦設有多功能用途的到頂衣櫃，除儲物亦作間隔作用，向睡房的一邊用作儲物及床頭櫃，向廳的一邊則加置飾櫃及電視背板，而廚房一邊則加上farmhouse的「feature wall」作裝飾，一櫃多用。睡房用上了玻璃及黑色格子玻璃門作間隔，而頂部則用木條子讓空氣和冷氣進入睡房。

而物料方面，主要選擇木地板及深色廚櫃，以白色及深木色作為主色，再特意選用帶有粗糙質感的白色木紋板材，配上客廳綠油油的沙發，大大增加歐式田園風味。

工程詳情：

設計及裝修公司：刻品設計有限公司

裝修時間：2個月

總裝修設計費用約12萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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記者：蕭雅文