【防疫措施】增6個處所納入表列處所　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24

▲ 髮型屋及宗教場所周四起關閉至2月24日。

本港疫情嚴峻，消息指今日再增加625宗確診個案，初步確診逾400宗，再創兩年多疫情新高。行政長官林鄭月娥今日（8日）下午交代最新防疫措施。

林鄭月娥表示，行會復會後就最新疫情作出最深入的討論，行會成員反映了社會的意見，當局會認真檢討有關做法。她說，今波疫情發展得非常急速，今日行會通過了修定預防及控制疾病條例的599章，也定立了新的599章下的規定，目的是擴大受599F的表列處所，除了原有的17個處所外，多加入6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。

她說，所有人士在2月24日起，進入表列處所須使用安心出行及打針，不過部分餐廳處所須先推行「疫苗通行證」。當局亦會在不同處所，包括學校、大學、公營機構寫字樓等推行「疫苗通行證」。另外，修定亦包括收緊至2人限聚令，其限聚令亦會擴至私人處所，禁止2個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會，而定額罰款也會由5,000元提升至1萬元。詳情即看:【下一頁】

另外，她指出港府將推出第六輪防疫抗疫基金，注資約260億元，涉約40多個行業，並透露政府將針對短期或臨時失業人士提供一次性1萬元支援。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩