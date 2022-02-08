  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24

社會 15:36 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

髮型屋及宗教場所周四起關閉至2月24日。

本港疫情嚴峻，消息指今日再增加625宗確診個案，初步確診逾400宗，再創兩年多疫情新高。行政長官林鄭月娥今日（8日）下午交代最新防疫措施。

林鄭月娥表示，行會復會後就最新疫情作出最深入的討論，行會成員反映了社會的意見，當局會認真檢討有關做法。她說，今波疫情發展得非常急速，今日行會通過了修定預防及控制疾病條例的599章，也定立了新的599章下的規定，目的是擴大受599F的表列處所，除了原有的17個處所外，多加入6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。

髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。(陳靜儀攝)

她說，所有人士在2月24日起，進入表列處所須使用安心出行及打針，不過部分餐廳處所須先推行「疫苗通行證」。當局亦會在不同處所，包括學校、大學、公營機構寫字樓等推行「疫苗通行證」。另外，修定亦包括收緊至2人限聚令，其限聚令亦會擴至私人處所，禁止2個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會，而定額罰款也會由5,000元提升至1萬元。詳情即看:【下一頁】

宗教場所2月10日起須關閉。（陳國峰攝）

另外，她指出港府將推出第六輪防疫抗疫基金，注資約260億元，涉約40多個行業，並透露政府將針對短期或臨時失業人士提供一次性1萬元支援。詳情即看:【下一頁】

最新影片推介：【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
今日 09:06
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
【新冠肺炎】曾訪元朗廣場郵差初步確診　於元朗區派送【不斷更新】
今日 12:13
【新冠肺炎】曾訪元朗廣場郵差初步確診　於元朗區派送【不斷更新】
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
今日 15:25
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】

你可能感興趣

【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
今日 09:06
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
【新冠肺炎】曾訪元朗廣場郵差初步確診　於元朗區派送【不斷更新】
今日 12:13
【新冠肺炎】曾訪元朗廣場郵差初步確診　於元朗區派送【不斷更新】
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
今日 15:25
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
行政 防疫措施 強制檢測 疫情 林鄭月娥

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
今日 13:56
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
12:04 2022/02/07
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關
15:11 2022/02/07
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關