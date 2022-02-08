【防疫抗疫基金6.0】港府注資約260億元涵蓋逾40項措施　首次計劃向短期及臨時失業人士派錢1萬元

▲ 行政長官林鄭月娥。（曾耀輝攝）

本港疫情嚴峻，消息指今日再增加625宗確診個案，初步確診逾400宗，再創兩年多疫情新高。行政長官林鄭月娥今日（8日）下午交代最新防疫措施。

林鄭月娥表示，行會今日已通過修定預防及控制疾病條例的599章，也定立了新的599章下的規定，目的是擴大受599F的表列處所。她提到目前適用於餐廳或表列處所的措施由2月18日會延至2月24日。她提到，599F的表列處所除了原有的17個處所外，會多加入6類處所將須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，不過宗教場所及髮型屋會由2月10日起關閉至2月24日。詳情即看:【下一頁】

另外，她指出港府將推出第六輪防疫抗疫基金，注資約260億元，涉約40多個行業，有關詳情稍後公布，而下周二立法會特別財委會會處理撥款申請。她透露第六輪防疫抗疫基金會再為第五輪受惠的處所再次提供補充，包括旅遊業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所等；另也包括參與疫情的高暴露群行業，例如環境衞生、保安、機場貨運員工等，每人每月2千元，5個月共1萬元。此外，政府將針對短期或臨時失業人士提供一次性1萬元支援。

被問到為失業人士提供1萬元支助的申請門檻，她表示任何公帑支持的計劃都會出現無法查核的情況，惟因去12月底有很多工會反映，有不少人士因「手停口停」而失業，暫時會參考強積金供款的資料。

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記者：郭詩詩