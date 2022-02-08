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【Omicron】港大研究揭Omicron依賴組織蛋白酶　運用其他病毒株不同途徑進入細胞

社會 15:37 2022/02/08

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Omicron更依賴組織蛋白酶　以不同途徑進入細胞。（資料圖片）

香港大學微生物學系的早前研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低。教授袁國勇表示，研究顯示當前的全球疫苗接種策略已迫使SARS-CoV-2進入新的進化軌跡，冀Omicron繼續遵循這一進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒【詳情下一頁】

港大醫學院研究團隊研究再發現，指Omicron比其他病毒株更依賴於組織蛋白酶，顯示Omicron可以運用與其他病毒株不同的途徑進入細胞，這是解釋為何Omicron 的致病性低於其他變種病毒原因。

是次研究由港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉博士領導的團隊進行，比較新冠病毒原始病毒株、D614G、Alpha、Beta、Delta及Omicron變異株在人類呼吸道組織的複製能力。

該研究論文剛在國際著名學術期刊 Nature 《自然》發表。 

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責任編輯：余思嵐

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