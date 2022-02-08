【23條立法】鄧炳強：恐怖主義仍是本港嚴峻安全隱患　 盼23條立法草案年內交立法會審議

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

立法會保安事務委員會今日開會，保安局局長鄧炳強表示，今年5月會就《基本法》23條立法諮詢委員會意見，盼今年內可提交立法草案。他又指，會繼續和教育局合作，在學校推廣防範恐怖主義。

鄧炳強強調，特區政府正積極推展23條本地立法，目標在今屆政府完結前展開諮詢，今年底前將草案提交立法會審議。他指出，本土恐怖主義仍是本港嚴峻的安全隱患，警方會繼續加強情報搜集和執法，將極端分子繩之於法。

他表示，會繼續和教育局合作，在學校推廣防範恐怖主義，亦會考慮拍攝反恐影片作宣傳等，又透露海關至今暫未截獲「軟對抗」物件，但強調要繼續防範。

實政圓桌議員田北辰關注，社會上流傳不少疫情相關假資訊，擔心會影響抗疫工作，關注政府會否立法規管。鄧炳強回應指，規管假新聞工作由民政事務局統籌，保安局會給予意見，又強調政府會適時澄清抗疫假資訊，亦會對涉及煽動、欺詐或危害國家安全等情況進行執法。

此外，警務處處長蕭澤頤在會上表示，就童樂居虐兒事件檢獲6萬小時閉路電視片段，目前已完成檢視約75%影像，預計本月底前可完成檢視所有相關片段。他又指，警方與非牟利機構及社工都持續有聯繫，會加強相關合作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明