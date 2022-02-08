【初步確診】5間護老院院友及護理員初確　涉元朗安安護理院、上環保良局郭羅桂珍護老院等

▲ 生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松清、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）下午交代最新疫情發展。 本港新增625宗確診個案，再創疫情新高，初步確診約500宗，大部分屬本地感染個案。

張竹君指多間護老院院友及護理員初確，涉及元朗安安護理院有一名長者，同層9名院友須檢疫；基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心福利員，曾帶小組活動，14名院友須檢疫；荃灣荃威花園仁愛護老中心一名護理員，當局要調查有多少名緊密接觸者；大埔墟運頭街樂善堂朱定昌頤養院一名院友，25名人士須檢疫；上環保良局郭羅桂珍護老院2名院友，所有75名院友須檢疫。

林文健表示，第五波疫情爆發至今，發現垂直或橫向傳播的大廈至今有33棟，出現確診個案的安老院舍涉及3間；已向38位人士發出家居檢疫令。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜