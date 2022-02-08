【家族榮耀】楊茜堯演技獲讚自然有水準　熊黛林半夜練咬字+瘋狂反白眼

▲ 《家族榮耀》

集合張智霖、楊茜堯（前名楊怡）、李彩華、黃浩然、羅子溢（前名羅仲謙）、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林、于洋、陳曼娜、余安安及艾威等，有齊妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等狗血劇情的《家族榮耀》，於昨晚（2月7日）在TVB首播。

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甫開播即是甄芯（楊茜堯飾）與好姊妹賈洛儀（李彩華飾）齊齊嫁入馬家的大場面，昨晚劇情講述同為選美出身的甄芯與洛儀，分別嫁給馬家二兒子馬耀祖（黄浩然飾）及小兒子馬耀堂（羅子溢飾）。

由於二人均非「名門望族」出身，遂換來馬家大兒子馬耀宗（郭政鴻飾）妻子葉彩薇（熊黛林飾）白眼，更一度冤枉甄芯母親翠玉（麥翠嫻飾）偷了其鑽石手鐲。

不過一波未平一波又起，婚宴結束當晚，廉政公署竟踩上門帶走馬家三兄弟，並起訴他們行賄，最壞情況是三兄弟其中一人要扛起所有罪名，兄弟情首集即面臨重大考驗。

雖然昨晚《家族》並非首播，但在網上仍引起一定討論度，更有網民笑言《家族》值得一追再追：「劇情都算快」、「全部老戲骨好睇」、「卡士好勁，等咗好耐」、「我睇晒Lu，不過會再睇，支持！」、「睇完，值得一看，可以再重溫」。

眾人除大讚服飾、場景夠靚夠睇頭，亦大讚飾演熊黛林大囡招娣的劉沛蘅，及細囡來娣的潘藝桐樣子甜美有新鮮感：「來娣好似幾靚女」、「兩個妹妹仔都好靚女」。亦獲讚演得入型入格：「佢演得好八婆，入型入格」、「廣東話叻咗好多」。

熊黛林早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪，便曾透露為了練好廣東話下了不少功夫：「我拍攝之前有十幾二十日空檔嘛，嗰段時間我基本上全日就係喺張床度讀劇本、練廣東話發音。我背好晒對白先去諗應該點樣演，否則會演得冇咁順。我試過半夜一、兩點問我朋友啲字點讀點讀，真係唔係幾好意思。」

私底下溫柔又親切的熊黛林，笑指為了演好葉彩薇，開拍前不斷為角色設計小動作：「我覺得個角色應該會自以為高人一等，要成日反白眼，同埋永遠唔會正眼望人。現場工作人員睇住我拍，都話我好乞人憎，導演仲笑我係好可愛嘅八婆仔。」

至於在劇中由頭帶到落尾的楊茜堯，無論樣貌或演技均獲得好評：「楊怡仲Keep到」、「最靚係楊怡」、「好搶眼」、「做戲有水準」、「呢套做得幾好，唔浮誇好自然，劇情都好流暢，幾好睇」。

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