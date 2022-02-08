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【申禁制令】指遭地政總署終止居住協議　九華徑上村住戶入稟申禁制令

社會 15:33 2022/02/08

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指遭地政總署終止居住協議，九華徑村住戶入稟申禁制令。（資料圖片）

九華徑上村寮屋住戶指於20年前獲政府同意容許居住於有關地段，條件是不能改動或擴建用地。該住戶指地政總署於2021年9月卻錯誤地終止有關協議，並要求住戶停止居住於該地段。該住戶日前入稟高等法院，要求法庭聲明該用戶具不被撤銷之許可證居住於該地段，以及禁制政府取回有關用地

原告梁振生，答辯人律政司司長。

入稟狀指，政府為九華徑上村兩個門牌之擁有人，2002年10月，原告與代表政府的房委會達成協議，政府同意容許原告居住於有關地段，以及容許原告保留已興建之構築物，惟原告不得未經政府同意下違反寮屋管制政策、改動或擴建有關構築物，以換取原告放棄與房委會之司法覆核訴訟，最終有關訴訟於同月以同意傳票方式處理。

入稟狀指，協議條款包括原告獲批之許可證不可被撤銷，除非政府取消整個寮屋管制政策或收回土地作發展用途，或原告違反現有的寮屋管制政策。

入稟狀續指，2021年9月，地政總署署長(荃灣葵青地政署寮屋管制隊)錯誤終止有關協議，指原告改動及改變構築物用途，要求原告於同年12月28日終止有關土地佔用權。

原告遂入稟要求法庭頒下禁制令，禁制政府收回土地，以及聲明原告具不可撤銷許可證佔用該土地，除非政府取消整個寮屋管制政策或收回土地作發展用途，或原告違反現有的寮屋管制政策。

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記者：林育慧

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