【新聞自由】21國「媒體自由聯盟」關注獨立傳媒受壓　外交部駐港公署：不自量力

▲ 外交部駐港公署發聲明表示反對。（資料圖片）

美國、英國、法國、加拿大、日本、澳洲等21個國家組成的「媒體自由聯盟」發表聯合聲明，對香港新聞自由和本地獨立傳媒受到打壓表示深切關注。外交部駐港公署對此表示強烈不滿和堅決反對，稱香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢不可逆轉，任何以「新聞自由」之名行干預施壓之實的圖謀都是不自量力，注定失敗。

發言人指，「媒體自由聯盟」成員自身不是新聞自由的優等生，強行關閉新聞網站的有之，粗暴打壓別國媒體和記者的有之，頻繁阻撓記者參加政府公開活動的有之。

發言人說，包括「媒體自由聯盟」在內的一些外部勢力對當前特區海晏河清的大好局面視而不見，對香港傳媒發達、信息暢通的客觀事實充耳不聞，反而拉幫結夥、倒打一耙，無端詆毀香港新聞自由。他敦促有關國家和組織認清事實、尊重大勢，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

「媒體自由聯盟」聲明指，自前年香港實施《港區國安法》以來，本地獨立傳媒成為目標，前《立場新聞》的高層人員被捕及《眾新聞》宣布停運，獨立傳媒幾乎完全消失。聲明促請香港和中國政府履行《基本法》和《中英聯合聲明》的承諾，尊重新聞和言論自由。

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責任編輯：陳葆琳