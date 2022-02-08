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【醫護確診】再多18名公立醫院醫護確診　逾10名職員須檢疫

社會 17:07 2022/02/08

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者。（資料圖片）

本港今日（8日）新增625宗確診，數字不斷創新高。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者時表示，截至早上9時，過去24小時，接獲364宗呈報個案，83人康復出院，現時共有1,853名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，1人（＃14814）情況危殆，2人情況嚴重，包括個案13400及50歲病人（＃14930），其餘病人情況穩定。

另有公立醫院有18名醫護確診，包括一名醫生、4名護士及13名服務助理、運作助理、文員或外判工，逾10名職員屬密切接觸者須隔檢疫。

涉及的醫院包括屯門醫院、仁濟醫院、柏立基醫院、九龍灣醫院，大埔醫院等。另有6位病人入院篩查時確診。

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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