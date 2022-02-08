【煮．野食】13度合作主持節目　陸浩明形容肥媽：一本好厚嘅野外求生百科全書

▲ 肥媽與6號主持新節目《煮．野食》。

由肥媽（Maria Cordero）和陸浩明（6號）主持的TVB全新綜藝節目《煮．野食》，是兩人第13度合作主持飲食節目，默契十足。今次走出街市和錄影廠，深入港人平時甚少人的鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等探秘，大玩「人在野」就地取材煮「好西」。

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第一集肥媽和6號出發到香港面積最細而又有人居住的島嶼-鴨洲，獲村長親自迎接。雖然難得身處寧靜美景，肥媽與6號並未因而變得「平靜」，反而繼續鬥嘴鬥餐飽，相當有「火花」。

事緣肥媽命令6號執磚頭砌爐，怎料6號駁嘴說：「吓？帶得你嚟呢啲地方，就係想你整埋啲爐出嚟，你唔係有『架生』咩？」肥媽聞言即作狀賞6號巴掌並笑謂：「邊有『架生』呀？你搭個爐出嚟點着埋個炭，之後我搵埋嘢煮畀你食啦！」

6號狂窒肥媽

肥媽先後炮製兩道菜式，分別是「啤酒炆鴨」及「蠔仔餅」，還大方分享烹煮兩道小菜的秘訣：「啤酒炆鴨」炆煮期間要不時翻動以免煮燶；「蠔仔餅」則最好以鴨蛋取代雞蛋，增加香口度。

她在節目中除了拿出看家本領大晒廚藝，還大晒野外求生技巧，除了教6號砌爐及「就地取材」到海灘執鹹水草幫忙加強炭爐火勢，更親自示範如何用吹火棒，令「嘴Gel Gel」的6號忍不住佩服地表示：「如果肥媽係一本野外求生嘅百科全書，一定係好厚！」

雖然鏡頭前，肥媽與6號很快有好西食，但其實烹煮啤酒炆鴨全程要「把爐」接近90分鐘，6號事後受訪時笑言把爐過程忙個不停：「主要係對手同埋個口都係好忙，除咗要不斷加炭同草，仲要不斷係咁撥同係咁吹，都係一個幾得意嘅體驗。」

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禍不單行

除了歎美食外，他們更到了鴨洲最出名的「鴨眼」打卡，肥媽忍不住讚嘆：「坐船嚟嗰時，遠睇真係好似鴨，原來香港有咁多好靚嘅地方！」期間肥媽見到有漁網纏在海邊，深怕會有龜及魚會被纏住，即着6號清理漁網。

期間6號不但跣腳險跌落海，又不小心給漁網割破手，最後肥媽語重深長謂：「以前真係好多魚，其實海水污染我哋要負責，希望大家真係唔好丟咁多嘢落個海度！」