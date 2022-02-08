  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 16:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煮．野食】13度合作主持節目　陸浩明形容肥媽：一本好厚嘅野外求生百科全書

娛樂 16:04 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

肥媽與6號主持新節目《煮．野食》。

由肥媽（Maria Cordero）和陸浩明（6號）主持的TVB全新綜藝節目《煮．野食》，是兩人第13度合作主持飲食節目，默契十足。今次走出街市和錄影廠，深入港人平時甚少人的鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等探秘，大玩「人在野」就地取材煮「好西」。

最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪

第一集肥媽和6號出發到香港面積最細而又有人居住的島嶼-鴨洲，獲村長親自迎接。雖然難得身處寧靜美景，肥媽與6號並未因而變得「平靜」，反而繼續鬥嘴鬥餐飽，相當有「火花」。

事緣肥媽命令6號執磚頭砌爐，怎料6號駁嘴說：「吓？帶得你嚟呢啲地方，就係想你整埋啲爐出嚟，你唔係有『架生』咩？」肥媽聞言即作狀賞6號巴掌並笑謂：「邊有『架生』呀？你搭個爐出嚟點着埋個炭，之後我搵埋嘢煮畀你食啦！」

6號狂窒肥媽

肥媽先後炮製兩道菜式，分別是「啤酒炆鴨」及「蠔仔餅」，還大方分享烹煮兩道小菜的秘訣：「啤酒炆鴨」炆煮期間要不時翻動以免煮燶；「蠔仔餅」則最好以鴨蛋取代雞蛋，增加香口度。

她在節目中除了拿出看家本領大晒廚藝，還大晒野外求生技巧，除了教6號砌爐及「就地取材」到海灘執鹹水草幫忙加強炭爐火勢，更親自示範如何用吹火棒，令「嘴Gel Gel」的6號忍不住佩服地表示：「如果肥媽係一本野外求生嘅百科全書，一定係好厚！」

雖然鏡頭前，肥媽與6號很快有好西食，但其實烹煮啤酒炆鴨全程要「把爐」接近90分鐘，6號事後受訪時笑言把爐過程忙個不停：「主要係對手同埋個口都係好忙，除咗要不斷加炭同草，仲要不斷係咁撥同係咁吹，都係一個幾得意嘅體驗。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

禍不單行

除了歎美食外，他們更到了鴨洲最出名的「鴨眼」打卡，肥媽忍不住讚嘆：「坐船嚟嗰時，遠睇真係好似鴨，原來香港有咁多好靚嘅地方！」期間肥媽見到有漁網纏在海邊，深怕會有龜及魚會被纏住，即着6號清理漁網。

期間6號不但跣腳險跌落海，又不小心給漁網割破手，最後肥媽語重深長謂：「以前真係好多魚，其實海水污染我哋要負責，希望大家真係唔好丟咁多嘢落個海度！」 

撰文 : TOPick柴犬出動

陸浩明 肥媽 綜藝節目 菜式 香港 美食 漁網 啤酒

最高瀏覽

【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
12:04 2022/02/07
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺
11:21 2022/02/07
【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關
15:11 2022/02/07
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關