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【防疫措施】交通工具納入疫苗通行證的規例 　林鄭：暫時不會引用

政治 16:11 2022/02/08

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林鄭月娥。（曾耀輝攝）

政府即將實施疫苗證行證，商場也會納入表列處所。林鄭月娥表示，保障香港醫療系統是最符合香港利益，所以要打針、「谷針」，相信市民透過呼籲、鼓勵，以及不方便，就會選擇打針，形容今次沒有迴避，而是用強力手段，因為要保護香港。

被問到有部分屋苑，需要經過商場才能到達，是否不打針就不能回家。林鄭月娥稱，未知道是不一定有上述情況，但相信實施疫苗通行證後會有不方便，「不打針不能經商場、回不到家，一定是不方便，（不接種疫苗）可以找到另一途經走。」

至於疫苗通行證的執法工作，林鄭稱有主動和被動兩種，其中599F原有的表列處所，例如健身室等，要進行主動執法；至於被動執法，執法人員將獲授權在商場、超市進行抽查，形容情況與警方檢查市民身份證一樣。

她又指，交通工具亦已納入疫苗通行證的規例，但暫時不會引用，因為實行上有困難，如前往接種疫苗者亦有需要使用，但強調若未來有需要時，食衞局局長可指令將交通工具納入疫苗通行證的適用範圍。

林鄭月娥指出，雖然本港現在整體約80%人已接種第1針，但形容長者和兒童接種情況不理想，其中70歲以上人士接種率不足50%，約50萬人未打針，其中安老院長者接種率不足25%，強調長者是目前提高接種率的重點。她提到，會派外展隊到安老院為老人作檢查，按其長者個人意願為他們打針，又呼籲私家醫生幫忙到安老院檢查和打針，強調政府願意付費。

林鄭又表示，會按實際情況增加流動接種活動，而社區接種中心設有長者即日籌，方便不懂得上網預約打針的長者。她又呼籲市民在社區推廣老者打針，強調可保護長者和香港醫療制度。

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記者：陳宛彤、胡偉明

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