【源頭不明】至今有898宗源頭不明個案　大部份分佈在深水埗、沙田、九龍城、葵青

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增625宗確診創新高，個案中有不少是跨家庭聚集，現時至少有19個群組，涉10人以上跨家庭聚集，最多一個涉47人，當中包括親友飯局；牽涉到出現大廈傳播，工作地點的傳播等，共有367人受牽涉。

張竹君表示，至今暫時有898宗源頭不明個案，大部份分布在深水埗、沙田、九龍城、葵青等等。

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記者：李榮忠