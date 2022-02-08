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【TVB高層】被指與樂易玲曾勵珍不和拉隊北上　王祖藍親自回應離港原因

娛樂 16:37 2022/02/08

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王祖藍去年獲曾志偉力邀回巢TVB，並出任首席創意官一職成為大台高層。可是，近日傳王祖藍因為鍾嘉欣未能憑《星空下的仁醫》成為TVB視后，由此與跟樂易玲和曾勵珍鬧不和，感意興闌珊，更因此拉隊北上計劃另謀發展。

對於傳聞，王祖藍今日（2月8日）親撰文回覆傳媒稱：「近日忙於統籌TVB的幾個項目，由于是和內地幾個平台深度合作，所以各種類型都有，音樂的，演技的，直播等等，來內地後又新增了一些其他綜藝和宣傳類工作。」

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獲得更多體驗

然後祖藍指，感謝TVB讓他有不斷突破的機會：「由籌劃到創作，這段日子非筆墨所能形容，時間好快又到達製作階段，所以，今次有機會同幾個TVB藝人來内地一齊親身體驗，我今次就站崗於幕後做策劃，首先多謝公司一直給我這些機會去試，讓我在管理層面上不斷突破，體驗得更多。」

他形容，自己是擔當「先頭部隊」的工作：「之前一直與內地各平台合作，而且十分愉快，在2022香港回歸祖國25年的重要日子，內地與TVB合作的平台會越來越多，較熟悉內地的我當然是先頭部隊。」

最後祖藍稱：「在2022裡大家也要身體健康萬事順境。多謝大家關心！也希望得到大家更多的支持！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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