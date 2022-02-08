【疫苗通行證處所】12歲以上入處所須打一針　4月底開始成人須打兩針疫苗

▲ 在疫苗通行證方面，所有適用場所的員工、服務使用者都需要符合疫苗接種要求。

第五波疫情爆發，確診數字不斷創新高。特首林鄭月娥早前宣布收緊防疫措施，包括關閉髮型屋、宗教場所；四人限聚令受緊至二人，私人場所也禁止兩個家庭以上的聚會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青指出，髮型屋、宗教場所都從2月10日關閉至2月24日；私人場所限制2個家庭以上聚會，不過照顧者將會被豁免。

在疫苗通行證方面，所有適用場所的員工、服務使用者都需要符合疫苗接種要求，惟12歲以下小童以及有醫生證明不符合接種條件的人士豁免。另外，2月10日起，D類食肆將被收緊至4人。第一階段所有12歲以上的人，進入場所都必須至少接種一針疫苗；第二階段將從4月底開始，18歲以上的人士都要至少接種2針疫苗，而12-17歲人士則仍是一針的要求；到了第三階段，18歲以上人士，6月底時，接種第二針在9個月以上的人士需要打第三針，而12-17歲，若第一針已經打滿6個月，則需要打齊兩針。

陳表示會根據科學委員會的要求，去檢視疫苗通行證的執行。

至於跨家庭聚會，陳表示當局不會逐家逐戶去拍門檢查，但是任何人被發現違反，將會被罰款。他呼籲市民可以配合，支援抗疫工作。另外，當局目前沒有將疫苗通行證擴大至公共交通工具上。

▲ 港府收緊限聚令至2人。（陳國峰攝）

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記者：袁澍