  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 19:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一文看清】修訂僱傭條例可解僱拒打疫苗員工　 檢疫或圍封強檢者可申領病假

社會 18:16 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

在西灣河體育館疫苗接種中心，有市民了解即日籌情況。（林宇翔攝）

本港疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥（8日）表示，今波疫情發展得非常急速，行會通過了修定預防及控制疾病條例的599章，也定立了新的599章下的規定，目的是擴大受599F的表列處所，除了原有的17個處所外，多加入6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。詳情即看:【下一頁】

其中也會修訂《僱傭條例》，以避免抗疫工作的勞資糾紛。有關修訂包括，傭員在2月24日前，因在餐飲處所工作需以「疫苗通行證」上班，但拒絕接種而被解僱，將不會被視為不合理解僱。僱主若因僱員強制檢疫，或因圍封強檢未能上班而解僱，則會構成不合理解僱。

她又指出強制檢疫和被圍封強檢人士，持當局發出的強制檢疫令或醫務證明，將被視為病假紙證明，可申領病假。 勞工及福利局正進行修例工作，行政會議通過後，將呈交立法會。

同時公布「防疫抗疫基金第六輪」已經完成建議規劃，預計注資總金額260億元，涵蓋40項措施，預計下星期2可以交由立法會財務委員會審批。 林鄭月娥表示，在第5輪防疫抗疫基金取得支援的行業，可以再申請新一輪支援，除了受防疫措施影響的行業外，亦包括長期受疫情影響的行業，包括旅游業、載客運輸業務、在職培訓中心，及本地農業生產者等。參與抗疫前綫的基層工人，包括保安、清潔工，高風險曝露工人，例如機場貨運員工等，可以獲每個月2000元，爲期5個月的支援，一共1萬元。

林鄭月娥稱，第6輪亦首次向短期或臨時失業的僱員，派發一筆過1萬元的津貼，不過，由於操作上不簡單，政府需時研究，再宣布如何發放。基金將在下星期二交由立法會財務委員會審議通過。 林鄭月娥表示，以往一直無考慮推出失業援助金，是擔心被濫用，但在去年12月omicron變種病毒出現後，有員工立刻失業、手停口停，政府決定推出失業援助金，指就算審查有困難，政府都會盡量做。

最新熱門影片:

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
今日 15:25
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
【限聚令收緊至二人】禁止兩個家庭或以上私人地方聚會　違例罰款加至一萬元
今日 15:47
【限聚令收緊至二人】禁止兩個家庭或以上私人地方聚會　違例罰款加至一萬元
【限聚令】私人處所禁止兩戶以上聚會　一文看清豁免罰則
今日 17:59
【限聚令】私人處所禁止兩戶以上聚會　一文看清豁免罰則

你可能感興趣

【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
今日 15:25
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
【限聚令收緊至二人】禁止兩個家庭或以上私人地方聚會　違例罰款加至一萬元
今日 15:47
【限聚令收緊至二人】禁止兩個家庭或以上私人地方聚會　違例罰款加至一萬元
【限聚令】私人處所禁止兩戶以上聚會　一文看清豁免罰則
今日 17:59
【限聚令】私人處所禁止兩戶以上聚會　一文看清豁免罰則
隔離檢疫 防疫措施 強制檢測 疫苗通行證 疫苗 防疫抗疫基金 行政會議 疫情 僱傭條例 補貼

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
今日 13:56
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
12:04 2022/02/07
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關
15:11 2022/02/07
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關