【一文看清】修訂僱傭條例可解僱拒打疫苗員工　 檢疫或圍封強檢者可申領病假

▲ 在西灣河體育館疫苗接種中心，有市民了解即日籌情況。（林宇翔攝）

本港疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥（8日）表示，今波疫情發展得非常急速，行會通過了修定預防及控制疾病條例的599章，也定立了新的599章下的規定，目的是擴大受599F的表列處所，除了原有的17個處所外，多加入6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。詳情即看:【下一頁】

其中也會修訂《僱傭條例》，以避免抗疫工作的勞資糾紛。有關修訂包括，傭員在2月24日前，因在餐飲處所工作需以「疫苗通行證」上班，但拒絕接種而被解僱，將不會被視為不合理解僱。僱主若因僱員強制檢疫，或因圍封強檢未能上班而解僱，則會構成不合理解僱。

她又指出強制檢疫和被圍封強檢人士，持當局發出的強制檢疫令或醫務證明，將被視為病假紙證明，可申領病假。 勞工及福利局正進行修例工作，行政會議通過後，將呈交立法會。

同時公布「防疫抗疫基金第六輪」已經完成建議規劃，預計注資總金額260億元，涵蓋40項措施，預計下星期2可以交由立法會財務委員會審批。 林鄭月娥表示，在第5輪防疫抗疫基金取得支援的行業，可以再申請新一輪支援，除了受防疫措施影響的行業外，亦包括長期受疫情影響的行業，包括旅游業、載客運輸業務、在職培訓中心，及本地農業生產者等。參與抗疫前綫的基層工人，包括保安、清潔工，高風險曝露工人，例如機場貨運員工等，可以獲每個月2000元，爲期5個月的支援，一共1萬元。

林鄭月娥稱，第6輪亦首次向短期或臨時失業的僱員，派發一筆過1萬元的津貼，不過，由於操作上不簡單，政府需時研究，再宣布如何發放。基金將在下星期二交由立法會財務委員會審議通過。 林鄭月娥表示，以往一直無考慮推出失業援助金，是擔心被濫用，但在去年12月omicron變種病毒出現後，有員工立刻失業、手停口停，政府決定推出失業援助金，指就算審查有困難，政府都會盡量做。

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記者：伍瑋瑋