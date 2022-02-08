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【屋苑爆疫】當局指屯門良景邨良傑樓個案屬散發性　不涉大廈喉管及結構問題

社會 17:47 2022/02/08

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松清、衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）下午交代最新疫情發展。 本港最新增加625宗確診個案，再創疫情新高，初步確診約400宗，大部分屬本地感染個案。

張竹君指，屯門良景邨良傑樓60多宗確診個案屬散發性，大廈喉管及結構無問題，故毋須安排撒離行動。

林文健表示，38名須家居檢疫的人士，涉及17個住戶，分布11個地區，當局爭取今晚公布受影響的大廈名單，並為檢疫人士派發資訊包，當中有溫度計及快速檢測包等。

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記者：陳麗娜

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