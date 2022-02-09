【消滯湯水】過年大魚大肉易食滯　木瓜鯇魚尾湯健脾養胃

▲ 過年大魚大肉易食滯，木瓜鯇魚尾湯健脾養胃。

農曆新年期間吃得肥膩，人人肚滿腸肥，加上春季的氣候容易令人產生腸胃不適，介紹一道春天湯水木瓜鯇魚尾湯，蛋白質豐富，健脾養胃，有滋養消食的作用，味道鮮甜而清淡，不寒不涼，對因食滯導致胸腹脹滿，有消解的效果。

木瓜又叫做萬壽果，是煲湯的好材料。市場上，常見的有夏威夷木瓜和泰國木瓜，都是對身體有益的水果。用來煲湯的木瓜，就適宜用黃綠色半熟的嶺南木瓜，皮青而肉紅，一般是在菜市場擺賣，不是在水果店出售。

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廣東人煲湯必下薑片，其作用首先是薑的芳香味有較強的揮發性，對肉類有辟腥的作用；而更主要的效果，是生薑所發揮的藥性，薑能祛濕，在千多年前的古代已獲肯定，生薑正氣，能驅寒、祛暑、暖胃、發汗、止嘔、溫肺止咳、提神醒腦、抗菌防病，功效無可置疑。

薑皮是涼性的，帶皮的薑肉平衡成中性，一般煲湯可用帶皮的薑，特別是煲豬牛羊肉湯；去皮的薑肉則是熱性，能驅寒，適合煲薑湯或煮茶飲，或配合一些寒涼的蔬果瓜類滾湯，就建議用去皮的薑。

做法：鯇魚尾一條，大約半斤重，去鱗洗淨後，用廚紙吸乾水。三十克薑去皮切片，半生熟青木瓜去皮去籽，切成角狀。中火燒熱一湯匙油，放下一片薑爆香，把薑片鏟出不要。放入魚尾略煎黃，灒米酒，改大火，倒下一點五公升沸開水，放餘下的薑片和約十五粒白胡椒壓碎，不加蓋，大火沸煮十五分鐘。放入木瓜，大火煮沸後改為中火，加蓋煮二十分鐘，加鹽調味即成。

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責任編輯：羅嘉欣