【飲食速報】姚姚酸菜魚登陸海港城　全單8折優惠+送彩虹烏龍冰粉

▲ 姚姚酸菜魚正式登陸尖沙咀海港城。（圖片由姚姚酸菜魚提供）

酸菜魚近年成為香港人愛吃的食物之一，年酸菜魚迷有福了！因為姚姚酸菜魚正式登陸尖沙咀海港城，為慶祝開業，餐廳由即日起至3月31日推出雙重優惠大激賞！

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姚姚酸菜魚指招牌菜姚姚酸菜魚，採用刺少肉多的鮮鱸魚，而水東新酸菜經過90天醃製，酸爽開胃。湯底花了五六個小時精心熬製而成。

除了經典酸菜魚外，亦設多款美食，香港店首創雙拼酸菜魚，考慮到不同食客的口味， 將番茄魚、水煮牛肉、避風塘大蝦等食材拼在一起，一次食到雙重滋味。

還有川菜風格為主的各種小食如口水雞、藤椒無骨鳳爪、擔擔麵等。店鋪風格為現代小清新路線，霓虹燈搭配「姚姚藍」風格的裝修，店內更設有不少打卡拍照的角落及不同的包廂設計。

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為慶祝海港城新店開幕，餐廳推出雙重優惠大激賞，包括：

1.Togetda限定網購全單8折優惠，及支援港九新界市區送貨，另附上外賣火鍋組，讓大家安在家中都可以享用「酸菜魚」。

2.指定時段惠顧可享全單8折優惠或以優惠價選購晚市二人套餐，由即日起至3月31日，凡於下午四時後惠堂食即可享全單9折優惠。晚市期間亦推出外賣優惠，於下午六時後光顧外賣自取，，即送紅豆烏龍冰粉一客（價值 $38），而外賣自取惠顧滿$300以上更送彩虹烏龍冰粉一客（價值 $48）。

姚姚酸菜魚

地址 :尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場二樓2307號舖

電話：3105 0555

營業時間：11：00 - 22：00

新防疫措施營業時間安排（至另行通知）：

堂食：11:00 - 18:00

外賣：18:00 - 22:00（21:30為最後截單時間）

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記者：蕭雅文