【青春不要臉】為新歌填詞被中文考起　戴祖儀MV大玩男友視覺

▲ 戴祖儀到海邊拍MV。

戴祖儀（Joey）早前為自己有份主演的劇集《青春不要臉》插曲《自我處理》拍攝MV，這首歌是Joey親自填詞。

Joey稱：「自己只在中學時代學過中文，大學去了英國讀書，今次要在腦海尋回當年學中文所認識的修辭用法，幸有填詞大師楊熙幫忙修正，令大家可以見到這份詞，原來見到自己填詞作品出世，會有好自戀感覺。」

▲ 大騷長腿。

Joey很重期視今次MV 拍攝，提議好多景點，更出動了不少私伙靚衫靚首飾， 笑言：「很久沒出自己的新歌，當然想拍得靚靚，其實都有私心，可以乘機為自己品牌飾物賣廣告。其中一個地點去到石灘，在冬天着低胸吊帶長裙企在水邊，當海水湧上腳真係凍到震。最搞笑是網民擔心係丟出去的相機，好多留言問是否道具，居然擔心部相機不是擔心我凍親！」

今次MV更大玩男友視角，Joey全程靠幻想在鏡頭前演獨腳戲，「對手只得一對手，要靠工作人員借出雙手，有好多甜蜜去玩同餵食野嘅鏡頭，去滿足男性對心目中女朋友嘅幻想，等大家代入同 Joey拍拖分手的浪漫虐心感覺。」

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