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【出軌真相】男友袋內藏Bra帶搵阿媽認頭　港女憑一件物件揭真相︰原來我才是小三

親子 17:24 2022/02/08

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一名港女意外在男友的手提袋內發現疑似Bra帶，逐步揭開男友隱藏的秘密。

男生偷食留下線索，好易被另一半發現。一名港女無意中在男友的袋內發現疑似是隱形胸罩（Nude bra）的透明肩帶，向男友查問下，男友媽媽承認是她誤放，惟女生之後再於其袋中發現另一件物品，揭發男友出軌的真相。

港女在男友的手提袋內發現疑似Bra帶。（相片來源︰Dcard討論區）

該名港女於Dcard討論區發帖文稱，早前她借用同居男友的指甲剪時，在對方的手提袋內意外發現2條疑似是隱形胸罩（Nude bra）的透明肩帶，頓時感到不安。「很想審問，但又怕自己怪錯他……大家覺得這是甚麼？」不少網民建議她直接詢問男友，以免造成誤會。

    點擊圖片放大
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再發現一隻USB手指藏秘密

港女聽從網民建議，直接詢問男友有關Bra帶的來歷，男友不感驚訝，原來已有備而來，他直接播出媽媽的錄音，承認這是她的。然而仍未能釋除港女的疑慮，她之後再於男友的手提袋內發現了一隻USB手指，想不到內藏有出軌證據。

有佢同另一個女仔去街街嘅相，係半年前，當時前兩日同我去完大澳，隔兩日又同另一個去大澳……唉我是神探的命嗎？天意吧！

最新影片推介︰

進一步揭開原來自己是小三

港女坦言，見到Bra帶後已認為男友出軌，只是不想接受現實，「我心入面想有第二個答案」，如今她不得不接受現實。她向男友審問相片中的女生是誰時，竟發現另一個令她更崩潰的真相，點擊圖片即睇︰

    點擊圖片放大
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網民紛紛勸她分手，因為雙方的信任早已動搖，「第一隱瞞你，第二仲要單獨同女仔出街，睇樓主接唔接受到，我覺得就算接受到心裏都會有條刺，好難再次有信任」。

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責任編輯︰王明芳

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