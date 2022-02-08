【體壇學霸】谷愛凌棄美籍代中國出戰奪金　文武雙全跳級考入史丹福

▲ 谷愛凌首戰奧運便奪金。

北京冬奧賽事進行得如火如荼，現年18歲的中美混血兒谷愛凌，首次出戰奧運便取得好成績，於自由式滑雪女子大跳台中勇奪金牌。這位滑雪新星不但運動了得，還是名學霸，用3年時間讀完高中4年課程，並於SAT考試中取得近乎滿分的成績，獲史丹福大學錄取。

首戰奧運即奪金

谷愛凌（Elieen）今日（8日）在自由式滑雪女子大跳台中奪金，她在決賽中與法國名將Tess Ledeux激鬥，憑最後一跳「1620四周半」的高難度動作，獲全場最高的94.5分，終以188.25分逆轉勝。她在今屆奧運參與3項賽事，豪言目標是連奪三金：

所有運動員的夢想都是在奧運奪金，這一次我是為夢想而贏。

外貌甜美的Elieen於美國三藩市出生及成長，爸爸是美國人，媽媽谷燕是北京前滑雪教練。在媽媽的薰陶下，Elieen 3歲開始學滑雪，9歲開始比賽，首次參賽便獲自由式滑雪少年組冠軍。她年紀小小便展現天賦，13歲已轉戰成人組，橫掃各大比賽的獎牌。

她在2019年取得中國籍，自此代表中國出戰世界賽。

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高中跳級一年 近滿分考入史丹福

Elieen不僅運動了得，學業成績亦驕人，高中時向學校申請跳級一年，用3年時間讀完4年課程。前年她在美國大學入學試SAT中取得1580分的佳績（滿分為1600分），以接近滿分的成績獲史丹福大學錄取。為了備戰冬奧，她決定延遲一年入學。

據悉她來自學霸世家，爸爸於哈佛大學畢業，媽媽則於北京大學及史丹福大學畢業。Elieen父母採取自由教育法，從沒強迫女兒學習，自小讓她探索各種運動及嗜好，如鋼琴、芭蕾舞、籃球、騎馬等，再按興趣發展。

她曾分享兼顧學業與運動的心得，笑言最重要是有足夠休息：

每晚一定睡夠10小時，吃好睡好，同時保持熱愛，做一件事要百分之百投入。只要真正熱愛這件事，就不會覺得煩及累。

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責任編輯：王明芳