【唱作新人】張蔓莎首推單曲《剎那的》　甜蜜MV曝光：用歌曲道出被戀愛包圍感覺

▲ 張蔓莎推出首支發行單曲《剎那的》。

唱作女新人張蔓莎（Sabrina）首支發行單曲《剎那的》正式推出，由她親自作曲、與鍾說合填歌詞，並由第32屆金曲獎「演奏類最佳專輯製作人」Hirsk擔任監製。

對於歌曲概念，Sabrina表示：「我覺得曖昧就好似來回探戈，有時好冷酷，有時又好熾熱，有時被浪漫嘅感覺包圍，好似置身夢中唔想醒來，只想時間靜止在某一刻。I Like Being Yours，我想用歌曲，直接道出被戀愛包圍嘅感覺。」

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展現曖昧時夢幻感

至於同日推出的歌曲MV，內容主要分為現實和幻想世界，主線是女主角與男主角相遇後跳入了幻想世界。Sabrina對著鏡頭眨眼後，畫面上進入靜止了的世界，即幻想世界。而幻想世界顯出曖昧和戀愛時如夢似幻的感覺。

談到拍攝時的難忘事，Sabrina謂：「其實拍攝時好趕急，要餐廳打烊之後先開始拍，應該係5、6個小時內要完成嘅事，主要都冇Shot接Shot。特別難忘嘅係導演搵咗多於10個Supporting Casts嚟做到時間靜止個個畫面，出嚟個感覺好好睇。」

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她又笑言經常演出別人的MV，今次以唱作女新人身份出道十分期待，因為能夠創作及表達自己是好重要的一件事。

Sabrina自言一直都非常喜愛唱歌，希望透過唱歌與觀眾接近及更認識自己。