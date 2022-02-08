【死因研訊】迷你倉大火兩消防死因研訊續　專家指兩死者心臟血管均收縮

▲ 心臟科專家單文輝醫生今迟死因庭作供。梁錦麟攝

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（8日）續。時昌迷你倉傳召心臟科專家證人作供稱，張及許兩人分別有1及2條有逾6成收縮，許的心臟問題或加速死亡。張在火場時的舉動，反映出他當時出現譫妄症（Delirium）。

時昌迷你倉傳召心臟科醫生單文輝以專家證人身分今作供，單同意解剖報告中指，高級消防隊長張耀升的死因是因廣泛燒傷及吸入濃煙，以致呼吸衰竭。單指，張的3條心血管中，其中1條有6成收縮，或會令心臟缺血，以致異形心肌梗塞。

單又指，從張的同袍尹建偉證供中，可見尹在火場嘗試將張帶走時，張曾兩次彎下及大叫，並出現急躁等譫妄症（Delirium）症狀。單指，譫妄症患者會感知扭曲，思維邏輯及注意力下降。單指，濃煙、燒傷及休克等均是導致譫妄症的風險因素。

單引述解剖報告指，消防隊目許志傑的死因是中暑及冠狀動脈粥樣硬化。單指，許的3條心血管中，其中2條有7成半收縮，當中或會加速許的死亡。單續指，引致死亡的最大原因是致命的心律不正，中暑僅誘發部分症狀。單指，若許的心臟沒有問題，就不會如此致命。

單續指，冠狀動脈粥樣硬化不會在一或兩個月內出現，死因裁判官問及，每個消防員是否需要每年進行電腦掃描血管造影？單指，消防員或不需要每年做1次，可於某個歲數才進行。

聆訊明(9日)續。

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記者：梁錦麟