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【居家抗疫】38人須家居檢疫　林文健呼籲：親友幫忙送三餐

社會 17:24 2022/02/08

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衞生署署長 林文健醫生呼籲親友協助接受家居檢疫人士。（曾耀輝攝 ）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。

今日（8日）新增625宗確診個案，再創爆疫以來單日新高，大部分個案為本地病例。部分個案涉及Omicron變種病毒，15宗懷疑涉及Delta個案。現時累計共有898宗未找到感染源頭。張竹君指，本地個案中，至少有19個大型群組有超過10人聚集，涉367人，初步確診約500宗。詳情即看：【下一頁】

衞生署署長林文健指出，「居安抗疫計劃」今日啟動，已向38位人士發出家居檢疫令，4天的檢疫令中有19人，有19位人士需要居家檢疫14天。

林文健呼籲，家中接受檢疫人士，希望親友能幫忙提供三餐等物資，不要有面對面接觸，物品可以放在門外，物業管理界別人士可協助正在接受家居檢疫人士。

他表示政府亦會在網上公布，有家居檢疫人士的大廈，讓公眾了解。

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記者：伍瑋瑋

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