【淘寶中伏】淘寶旅行裝麻雀變蠱惑麻雀　港媽: 打好耐先發現有5隻西

▲ 靚媽的家人從淘寶購入旅行裝麻雀，打牌發現這副麻雀竟有「5隻西」。

和親友打麻雀「大戰四方城」，絕對是農曆新年聯誼指定活動。靚媽Ada近日在網上發文分享淘寶中伏事件，指早前家人購入旅行裝麻雀並在團年飯後打牌，發現這副麻雀竟有「5隻西」。經仔細點算後，得知原來缺少一隻「南」。相片上傳後，即吸引大班網民留言。

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Ada受訪時分享，弟弟為方便招呼親友在家耍樂，於半年前從淘寶購買麻雀，當時售價運費大約為120港元。其後才發現是旅行裝麻雀，於是一直存放在家中。適逢新年，Ada一家打算在團年飯後「開枱打牌」，才發現這件笑料。

我細佬半年前淘返黎，諗住住有人黎就玩，買到先留意到係旅行裝，咁就放低無玩，我哋做節食完飯拿出黎玩，見麻雀隻數無錯，就睇都唔睇就開波。

Ada笑言，全家人並非「牌精」，只懂基本麻雀打法加上不計錢，因此初時並未發現問題。

冇人摃，hea 打又唔打錢，根本冇留意。係打到唔知幾圏，發現佢有五隻西，就停底數牌!

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在經過Ada點算後，發現全副牌數目正常，估計是印刷問題，因為「南」風牌缺少一隻，而「西」風牌就多出一隻。最後，他們決定用箱頭筆將「第5隻西」改為「南」，繼續「開枱」。

網民: 出千恩物

帖文一出，即引來大班網友熱議，笑指「槓完又槓，同奶奶報仇mode」，更有網友相認「琴日我地打哥副有5隻北，少左隻西」、「我個副有5隻8萬，仲要槓完收錢後發現有第5隻」。TOPick到淘寶網了解，旅行裝麻雀售價為¥72-¥183.75不等(約HK$88-$225），附送不同配件如便攜收納桌、麻雀袋，設有2個尺寸及五色可選。

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責任編緝：張懿慧