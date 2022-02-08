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【第五波疫情】民建聯調查指目前狀況指數創新低　個人財政狀況偏弱

政治 17:55 2022/02/08

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民建聯公布消費者信心指數調查。（民建聯提供）

民建聯委託香港意調查中心，就消費者信心指數作調查，結果顯示，「目前狀況指數」水平，低於疫情初期水平，刷新新低，反映新一波疫情，打擊民生及短期消費信心。

調查以2004年10月的數值作為比較基準，「目前狀況指數」由去年6月的106大跌至80，比2020年3月時錄得的88低，「消費者預期指數」則由上次97微跌至93，「綜合消費者情緒指數」就由上次100，下挫至89。

上述三項數，在2020年3月曾創新低，但在第5波疫情下，「目前狀況指數」水平更低於2020年3月，反映新一輪疫情對民生及消費信心打擊甚大。此外，有77%的受訪者稱，現時並非好時機，添罝較貴重傢俬或電器，也創下歷來新高。

另外，只有4.8%的受訪者，稱過去一年個人財政狀況有好轉，表示「一樣」的則由36%增至57%。

民建聯立法會議員陳學鋒表示，動態清零是最有效方法，目前面對感染個案「幾何式」增長的考驗下，必須提升檢測能力，持續動態清零策略，否則會令醫療系統的承受力「爆標」，經濟與失業率亦必會惡化。

議員周浩鼎則指，政府應增設臨時抗疫職位，讓失業人士可參與技術含量相對較低的抗疫工作，例如在檢測中心維持秩序及協助採樣、為施居家隔離措施提供物資運送及外展服務等支援，並且針對「冰封」旅遊行業，應提供更多臨時就業職位給旅遊從業員。

調查在1月17日至21日期間進行，以電腦隨機抽取電話樣本，透過真實訪問員訪問830名，18歲或以上操粵語的香港市民。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳宛彤

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