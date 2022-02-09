  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨家庭限聚】私人處所明天起禁止兩個住戶或以上聚會　一文看清豁免及罰則

社會 12:32 2022/02/09

分享：

熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

政府周四起進一步收緊防疫措施，包括禁止私人處所超過2個住戶或上聚會。

第五波疫情爆發，本港新冠肺炎的確診數字大增。政府周四（10日）起進一步收緊防疫措施，包括禁止私人處所超過2戶人的聚會。Topick整合當局相關的規定、執法、罰則。

1. 何為跨家庭聚會？

答：跨家庭聚會就是兩個住戶以上的聚集。當局會以住戶為單位，如果有三批來自三個住戶的人聚集在一個私人地方，屬於違反多戶聚集。

2. 何人可以豁免？

答：如果照顧者來自第三戶可獲豁免，照顧者則不計算在兩個住戶限制之內，只要照顧者逗留的目的是為了照顧長者或有需要人士，而非絕粹探訪。

3. 政府將如何執法？

答：當局稱不會逐家逐戶巡查，惟感染後追蹤若發現曾有跨家庭聚會，將會嚴正執法。目前法例下，沒有提供任何進入私人處所的條款。

4.罰則為何？

答：當局不會主動派員逐家逐戶巡查，惟當在追蹤個案時發現有市民曾作跨家庭聚會，當局就會作出檢控，會被定額罰款5千元。

5. 執行時間？

答：由2月10日起成效，當局每兩周需要審視疫情決定是否需要延長。

6. 兄弟姐妹一起探不同住父母是否違例？

多名已經成家立室的兄弟姊妹在同一時間探訪父母，就屬於違規。

7. 獨居長者有不同住照顧者可豁免?

兩個住戶都是長者，各自需要其他照顧者陪伴，法例亦是容許。

8. 如兩個住戶在私人地方聚會，有沒有限制人數?

以住戶為單位，同一個私人處所不能有超過2戶聚集，但沒有限制人數。

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【源頭不明】至今有898宗源頭不明個案　大部份分佈在深水埗、沙田、九龍城、葵青
17:01 2022/02/08
【源頭不明】至今有898宗源頭不明個案　大部份分佈在深水埗、沙田、九龍城、葵青
【疫苗通行證處所】12歲以上入處所須打一針　4月底開始成人須打兩針疫苗
16:50 2022/02/08
【疫苗通行證處所】12歲以上入處所須打一針　4月底開始成人須打兩針疫苗
【居家抗疫】38人須家居檢疫　林文健呼籲：親友幫忙送三餐
17:24 2022/02/08
【居家抗疫】38人須家居檢疫　林文健呼籲：親友幫忙送三餐
【第五波疫情】民建聯調查指目前狀況指數創新低　個人財政狀況偏弱
17:55 2022/02/08
【第五波疫情】民建聯調查指目前狀況指數創新低　個人財政狀況偏弱

你可能感興趣

【源頭不明】至今有898宗源頭不明個案　大部份分佈在深水埗、沙田、九龍城、葵青
17:01 2022/02/08
【源頭不明】至今有898宗源頭不明個案　大部份分佈在深水埗、沙田、九龍城、葵青
【疫苗通行證處所】12歲以上入處所須打一針　4月底開始成人須打兩針疫苗
16:50 2022/02/08
【疫苗通行證處所】12歲以上入處所須打一針　4月底開始成人須打兩針疫苗
【居家抗疫】38人須家居檢疫　林文健呼籲：親友幫忙送三餐
17:24 2022/02/08
【居家抗疫】38人須家居檢疫　林文健呼籲：親友幫忙送三餐
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 防疫措施 強制檢測 疫情

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
09:06 2022/02/08
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】