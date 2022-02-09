【跨家庭限聚】私人處所明天起禁止兩個住戶或以上聚會 一文看清豁免及罰則
第五波疫情爆發，本港新冠肺炎的確診數字大增。政府周四（10日）起進一步收緊防疫措施，包括禁止私人處所超過2戶人的聚會。Topick整合當局相關的規定、執法、罰則。
1. 何為跨家庭聚會？
答：跨家庭聚會就是兩個住戶以上的聚集。當局會以住戶為單位，如果有三批來自三個住戶的人聚集在一個私人地方，屬於違反多戶聚集。
2. 何人可以豁免？
答：如果照顧者來自第三戶可獲豁免，照顧者則不計算在兩個住戶限制之內，只要照顧者逗留的目的是為了照顧長者或有需要人士，而非絕粹探訪。
3. 政府將如何執法？
答：當局稱不會逐家逐戶巡查，惟感染後追蹤若發現曾有跨家庭聚會，將會嚴正執法。目前法例下，沒有提供任何進入私人處所的條款。
4.罰則為何？
答：當局不會主動派員逐家逐戶巡查，惟當在追蹤個案時發現有市民曾作跨家庭聚會，當局就會作出檢控，會被定額罰款5千元。
5. 執行時間？
答：由2月10日起成效，當局每兩周需要審視疫情決定是否需要延長。
6. 兄弟姐妹一起探不同住父母是否違例？
多名已經成家立室的兄弟姊妹在同一時間探訪父母，就屬於違規。
7. 獨居長者有不同住照顧者可豁免?
兩個住戶都是長者，各自需要其他照顧者陪伴，法例亦是容許。
8. 如兩個住戶在私人地方聚會，有沒有限制人數?
以住戶為單位，同一個私人處所不能有超過2戶聚集，但沒有限制人數。
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記者：袁澍