【限聚令】私人處所禁止兩戶以上聚會　一文看清豁免罰則

▲ 政府收緊防疫措施。（陳國峰攝）

第五波疫情爆發，本港新冠肺炎的確診數字大增。政府周四起進一步收緊防疫措施，包括禁止私人處所超過2戶人的聚會。Topick整合當局相關的規定、執法、罰則。

1. 何為跨家庭聚會？

答：跨家庭聚會就是兩個住戶以上的聚集。當局會以住戶為單位，因家庭難以定義。

2. 何人可以豁免？

答：若兩家庭私人聚會，若照顧者來自第三戶則可以豁免。

3. 政府將如何執法？

答：當局稱不會逐家逐戶巡查，惟感染後追蹤若發現曾有跨家庭聚會，將會嚴正執法。目前法例下，沒有提供任何進入私人處所的條款。

4.罰則為何？

答：若發現有人違反多戶聚集，就會執法，罰則亦由5000元升至1萬元。

5. 執行時間？

答：是有時限的規定，當局每兩周需要審視疫情決定是否需要延長。

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍