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【封區檢測】大埔宏福苑宏志閣、宏盛閣及大圍美林邨美楓樓　須圍封強檢【不斷更新】

社會 20:08 2022/02/08

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大圍美林邨美楓樓，須圍封強檢。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂。政府今日（7日）宣布，圍封檢測大埔宏福苑宏志閣、宏盛閣及沙田美林邨美楓樓。

【20：07】

政府自今日（7日）晚上7時起，大圍美林邨美楓樓為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約10時完成此行動。

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【19：00】

政府自今日（7日）晚上7時起，大埔大埔公路元洲仔段3821號宏福苑宏志閣及宏盛閣為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約12時完成此行動。

政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告；已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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