【防疫措施】一文看清疫苗通行證措施及獲豁免群組

▲ 一文看清疫苗通行證措施及《僱傭條例》修訂常見問題。（黃建輝攝）

本港疫情嚴峻，今日（8日）再增加625宗確診個案。行政長官林鄭月娥今日下午交代最新防疫措施，包括疫苗通行證措施及僱傭條例修訂等。TOPick整理一系列有關措施常見問題：

【疫苗通行證適用處所】

1. 2月10日有何處所要關閉？

宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。

2. 進入甚麼處所要使用安心出行及打針？

2月24日起，進入599F規定表列處所須使用安心出行及打針。表列處所除原有的17項處所（如餐飲、美容、健身中心等），亦新加入6項，包括宗教場所、商場、百貨公司，街市或市集、超市、髮型屋及理髮屋。

3. 有甚麼處所正計劃納入疫苗通行證？

政府將用行政手段在下列處所引入通行證，包括學校、大學、接受政府資助的處所，如社署資助日間中心、活動中心、青年中心、公營機構寫字樓等。

4. 交通工具會被納入疫苗通行證嗎？

行政長官林鄭月娥表示，交通工具亦已納入疫苗通行證的規例，但暫時不會引用。

5. 我回家需要經過商場，但我沒有接種疫苗，可以被豁免使用疫苗通行證嗎？

行政長官林鄭月娥表示，不能經商場回家會造成一定不便，市民可嘗試尋找另一途徑回家。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，如有個別人士必須要通過受限處所，如通過商場才回到住所或工作地點，可視作合理辯解。當局會視乎個案情況，執法會有彈性。

【疫苗通行證適用人群】

1. 甚麼人可以豁免疫苗通行證？

12歲以下小童以及有醫生證明不符合接種條件人士可豁免。

2. 甚麼時候實施疫苗通行證？

2月24日將實施疫苗通行證第一階段。12歲或以上人士進入疫苗通行證處所，最少須接種一劑疫苗。

在第二階段，即由4月底起，要求所有18歲以上人士最少接種2劑疫苗；12至17歲人士，須接種最少一劑疫苗。

在最後階段，由6月底開始，所有18歲以上接種第2劑疫苗超過9個月者，必須接種第3劑疫苗，未滿9個月人士，須在9個月限期前接種。而12至17歲人士接種第1劑疫苗超過9個月，亦須在6個月內接種第2劑。

【《僱傭條例》修訂】

1. 我的公司屬於疫苗通行證下表列處所，公司要求我必須接種疫苗，否則會被解僱。這合乎《僱傭條例》嗎？

修訂後的《僱傭條例》，員工拒絕接種而被解僱，將不會被視為不合理解僱。

2. 我因為強制檢疫被公司解僱。這合乎《僱傭條例》嗎？

修訂後的《僱傭條例》，僱主若因僱員強制檢疫，或因圍封強檢未能上班而解僱，則會構成不合理解僱。勞工及福利局正進行修例工作，強制檢疫和被圍封強檢人士，持當局發出的強制檢疫令或醫務證明，將被視為病假紙證明，可申領病假。

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記者：黃穎津