【防疫措施】專家指收緊防疫措施有一定作用　惟指「遠水不能救近火」籲市民留家抗疫

▲ 港府再次收緊防疫措施，包括將街市納入表列處所。（黃建輝攝）

第五波疫情爆發，確診數字不斷創新高，本港連續兩日錄得逾600宗確診個案。特首林鄭月娥今午宣布收緊防疫措施，包括周四起關閉髮型屋、宗教場所，同日起將限聚令受緊至二人，並擴展至私人場所，禁止兩個家庭以上的聚會。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，有關措施對疫情有一定幫助，惟強調「遠水不能救近火」，只有減低市面人流，減低病毒傳播性，才可控制疫情，並再次呼籲市民未來兩周，盡量留家抗疫。

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片)

梁子超接受TOPick訪問時指，所有措施都可能有一定幫助，惟很多措施都是「遠水不能救近火」，因Omicron的傳播風險高，跨代傳播可以只是短至一天，如不減慢病毒傳播，「點跑都唔會跑得贏佢（病毒)」。

他說，現有的措施並非可以令本港走出疫境，而是向社區發出一個訊息讓市民有危機感，以及創造一個環境讓市民盡量留在家。他解釋，如能夠大幅度將市面人流減至以往3成，即病毒傳播速度減至9成，亦可將病毒集中在家庭、工作場所等，較易追蹤感染源頭。

今波疫情已經擴散至全港，一定要動員全港市民，盡一分力留在家中。

他認為港府的政策必須盡量覆蓋市民，讓他們盡量留在家中，再利用僅有的檢測能力，撲熄不同「火頭」；另應讓公眾有一個強烈的訊息，是本港正面對一個空前的危機，希望社會大眾可以拋開一切的意見分歧，再觀察其他防疫措施是否可做得更加精準，包括針對高風險爆發的地方做檢測，繼而控制疫情。

另外，政府專家顧問許樹昌指有關措施均涉及室內場所，未有包括室外的公園或公共交通，故未算是「最辣」的措施，他希望市民在這段時間盡量配合，盡快接種疫苗，當局就不須再「加辣」。

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記者：郭詩詩