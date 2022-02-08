【防疫措施】林健鋒：非常時期採取非常手段　「疫苗通行證」可避免處所「時開時關」

▲ 行政會議成員、經民聯林健鋒。（資料圖片）

政府今日下午宣布收緊一系列社交距離措施，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，政府有必要在非常時期採取非常手段，全力遏止疫情繼續幾何級上升。他說，「疫苗通行證」是各行各業重新出發的必要舉措，目的是令大家出行時更有保障，處所日後盡可能避免「時開時關」，認為全港市民都應以「犧牲小我，完成大我」的精神，「一人行多一步」為斬斷社區的隱形傳播鏈出一分力。

林健鋒又提及，現時於全港多區的社區檢測安排並不理想，市民排隊輪候時間過長，建議政府制定更為「人性化」安排，例如實時更新檢測點輪候時間、長者優先排隊檢測等。



對於政府將修訂《僱傭條例》，若僱員因沒有打針而被解僱，將不會被視為「不合理解僱」，林健鋒指，政府出發點旨在盡量減低工作場所的傳播風險，而部分機構早前以行政安排自行推出上述做法，他呼籲勞資雙方互諒互讓，爭分奪秒，共同創造以抗疫為本的工作環境。

他續指，第五波疫情仍未達到高峰，若確診個案長時間維持三位數字，建議政府認真考慮重新推出「保就業」計劃，穩定本港經濟局面，避免失業率大幅惡化。

本港疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日宣布，修訂預防及控制疾病條例的599章規定，目的擴大指明表列處所範圍，由原有的17個處所，再增加6個處所須受規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋周四起關閉，直至2月24日。政府亦將於下周二向立法會財委會申請第六輪防疫基金注資逾200億，支援受影響人士。

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責任編輯：陳葆琳