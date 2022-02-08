【亂放煙花】有人前晚於灣仔金紫荊廣場海濱放煙花　警拘4男1女

▲ 有人前晚於灣仔金紫荊廣場海濱放煙花，警拘4男1女。（黃傑偉攝）

警方灣仔警區刑事調查隊，在過去2日，在全港5個不同地方，拘捕4男1女共5人，年齡介乎25至40歲，被捕人涉嫌於2月6日晚上，在灣仔金紫荊廣場海濱，肆意燃放煙花被補。

警方於2月6日凌晨3時接獲市民舉報，有人在灣仔金紫荊廣場海濱燃放煙花，其後登上一部私家車離去，警員到場檢獲燃放後煙花殘骸，由於位處直升機坪附近會造成市民或施放者自身安危，及阻礙緊急救援工作。警方高度關注事件，案件交由灣仔刑事調查隊第3隊接手調查，警方經深入調查後再過去2日，在香港5個不同地方以肆意燃放煙花及爆竹拘捕4男1女，被捕人年齡介乎25至40歲，報稱設計公司東主，酒吧職員及無業。

灣仔警區刑事調查隊第3隊主管女督察吳熙愉指，肆意燃放煙花及爆竹致造成危險，一經定罪可被判罰款2,000元或監禁3個月，而根據危險品條例，藏有危險品一經定罪，可被判監禁6個月及罰款25,000元，市民切勿以身試法。

▲ 涉案煙花。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉