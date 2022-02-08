【抗疫基金】飲聯批評政府只救僱主不救僱員　要求發放每人每月2,000元津貼

▲ 飲聯批評政府只救僱主不救僱員，要求發放每人每月2,000元津貼。（譚以諾攝）

政府今日（8日）宣布再收緊防疫措施及社交距離措施，並宣布將推出第六輪防疫抗疫基金，包括向環境衞生、保安、機場貨運員工等，發放每人每月2,000元，5個月共1萬元的津貼（詳情即看：【下一頁】）。香港飲食業職工會聯合會表示，六輪的防疫抗疫基金均沒有向飲食業僱員發放任何津貼，感到極度失望，不滿政府一再無視飲食業僱員的困境。

飲聯指，二十多萬的飲食業僱員，多次飽受疫情沉重打擊，至今仍沒有得到政府支援，飲食業僱員都是首當其衝最先受到影響收入大減，再加上多次的食肆結業潮，不少工友均面對失業的苦況。

飲聯強調，飲食業不同的工會早已多次向政府表明，紓困措施不能只「救僱主不救僱員」，要求政府直接向受影響的飲食業僱員作出支援，惟飲食行業失業率及就業不足率仍然是各業之冠。

飲聯向政府建議，在新一輪的防疫抗疫基金中 須要直接向飲食業的僱員發放津貼，建議政府一視同仁，向飽受疫情影響的飲食業的僱員， 發放每人每月2,000元，5個月共1萬元的津貼。

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責任編輯：李榮忠